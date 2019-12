Cervejas Mahou, San Miguel e Alhambra passam a estar à venda nos super

As cervejas San Miguel, Mahou e Alhambra vão passar a estar à venda nos supermercados em Portugal, depois da espanhola Mahou San Miguel ter fechado com a JMD um acordo exclusivo de distribuição para o mercado nacional para o retalho alimentar.

“Esta é a primeira vez que a Mahou San Miguel tem um distribuidor para o canal off trade (lojas) em Portugal. Para o canal profissional (restauração), a empresa tem mais de 40 distribuidores com os quais continuará a trabalhar, uma vez que o acordo com a JMD é exclusivo para o canal off trade”, adianta fonte oficial da cervejeira ao Dinheiro Vivo.

A Mahou San Miguel está presente em Portugal há mais de uma década, mercado onde diz apresentar “um crescimento sustentável ano após ano”. Neste momento, no canal HORECA (Hotéis, cafés e restauração) a cervejeira está presente em 1600 pontos de venda.

Portugal é o segundo mercado para a marca Mahou a nível internacional. No país, conta com a Mahou Cinco Estrellas, bem como grande parte das Especialidades no seu portfólio: Mahou Maestra Doble Lúpulo, Mahou Maestra Dunkel e Mahou Barrica Original.

No caso da San Miguel a cervejeira espanhola disponibiliza as gamas San Miguel Especial, San Miguel Fresca, Selecta de San Miguel e San Miguel Sin Gluten. Quanto às Cervezas Alhambra este ano, a marca reforçou a sua presença em Portugal com o patrocínio da ARCOlisboa.