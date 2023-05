Cervejeiros de Portugal tem novo presidente

Rui Lopes Ferreira é o novo presidente da Cervejeiros de Portugal © DR

Os Cervejeiros de Portugal têm nova presidência. Após a Assembleia Geral do passado dia 3, a presidência da associação dos produtores de cervejas nacionais passou a ser ocupada por Rui Lopes Ferreira, o CEO do Super Bock Group, que também é Grão-Mestre da Confraria da Cerveja. Os novos órgãos sociais estarão em funcções no triénio 2023-2025.

Para o novo presidente "é uma honra assumir novamente a presidência da Cervejeiros de Portugal, que tem como missão a defesa da cerveja como categoria única e muito especial: é uma das bebidas mais consumidas no mundo, a seguir à água e ao chá, e tem não só uma enorme importância económica, sustentando empresas e negócios de várias dimensões, e marcando forte presença no turismo, na cultura, na música, no desporto, mas também na agricultura".

Como explica, ainda, a Cervejeiros de Portugal em comunicado, na mesma Assembleia Geral foram admitidos quatro novos sócios - 12 Marias (Estarreja), Cerveja D´os Diabos (Porto), MoM Brewers (Caminha) e ainda a empresa cervejeira QUINAS (Valongo) - contando agora a associação com 20 associados, "todos eles produtores e microprodutores do continente e ilhas", refere organização.

Esta entrada "é sinónimo da força que a Cervejeiros de Portugal tem demonstrado nos momentos críticos, mas também na comemoração desta bebida única. É nossa intenção continuar a defender o consumo de cerveja, desde que consumida com moderação, e defender os nossos associados", garante Francisco Girio, secretário-geral da Cervejeiros de Portugal.