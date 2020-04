CESP acusa Lidl de não respeitar liberdade sindical. Cadeia responde

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) acusa o Lidl de não respeitar a liberdade sindical ao ter avançado com processos disciplinares a trabalhadores por “violaram os deveres de urbanidade e probidade com o empregador”. “A organização de manifestações, fora do âmbito de uma greve, com distribuição de informação incorreta não é para nós indicativa do respeito mútuo”, reage o Lidl, em declarações ao Dinheiro Vivo.

Os processos disciplinares surgiram depois de manifestações em fevereiro que visavam “denunciar a precariedade a que os trabalhadores da Lidl estão sujeitos e que a empresa alega serem falsos”, acusa o CESP em comunicado. “Não é falso que a larga maioria dos trabalhadores das lojas trabalha a tempo parcial, tal como não é falso que os trabalhadores têm vários horários que lhes dificultam ter outro trabalho. Infelizmente, não é falso que estes trabalhadores auferem salários entre os 300 euros e os 400 euros.”

“Como se não bastassem estes atropelos a um emprego digno a Lidl decidiu punir aqueles que se opõem à carestia de vida em claro confronto com a liberdade sindical, direito consagrado na Constituição da República Portuguesa”, diz o CESP. “Os trabalhadores exerceram um direito seu inalienável e fizeram-no num contexto em que após várias reuniões com a empresa para discussão das suas reivindicações não viu as mesmas serem satisfeitas.” O CESP exige ainda o “imediato arquivamento dos processos das notas de culpa.”

Contactada pelo Dinheiro Vivo o Lidl reagiu. “O Lidl Portugal rege-se pelo rigoroso cumprimento da lei, respeitando o direito à greve e toda a atividade sindical. Nesse sentido, recusamos as acusações que nos são dirigidas, no âmbito da comunicação divulgada pelo CESP – Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e ao qual tivemos acesso por via da comunicação social”, afirma fonte oficial da cadeia de retalho alimentar.

“A organização de manifestações, fora do âmbito de uma greve, com distribuição de informação incorreta não é para nós indicativa do respeito mútuo que a empresa tem procurado ter no decorrer da relação cordial que mantêm à longa data com o sindicato”, diz ainda.