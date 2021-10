CGD abre escritório de representação no Luxemburgo

Paulo Moita Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. JOSÉ COELHO/LUSA © LUSA

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta segunda-feira que inaugura amanhã, dia 5 de outubro, o seu escritório de representação na cidade do Luxemburgo.

"O objetivo da presença da Caixa no Luxemburgo é promover a proximidade, bem como todos os produtos e serviços disponíveis na rede de agências da Caixa em Portugal, aos clientes residentes no Luxemburgo, apoiando a concretização dos sonhos em Portugal na aquisição de imóveis, apoio aos negócios, poupanças, investimentos, reformas e outro tipo de soluções", refere a Caixa num comunicado.

Adianta que o novo escritório de representação, localizado no nº 6 da Avenue de la Liberté, conta com três colaboradores e procura "reforçar ligação relevante da extensa comunidade residente à Caixa em Portugal, bem como a procura crescente de clientes estrangeiros".

O banco público lembra que tem escritórios de representação que servem a comunidade portuguesa em países como "África do Sul (Joanesburgo), na Alemanha (Berlim, atendimento semanal em Colónia, Frankfurt, Hamburgo, Estugarda), Bélgica (Bruxelas), Canadá (Toronto), Reino Unido (Londres), Suíça (Genebra, delegados comerciais em Zurique e Lausanne) e na Venezuela (Caracas)", destacando que "é o banco português com maior presença internacional".

Na cerimónia de inauguração do novo escritório da Caixa na cidade do Luxemburgo, estarão presentes convidados institucionais "como o Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, o Cônsul-Geral, Jorge Cruz e o Administrador Executivo da Caixa, José João Guilherme. Estarão igualmente presentes membros da comunidade civil e empresarial portuguesa residente no Grão-Ducado".