CGD com lucros de 583 milhões de euros em 2021, mais 18,7%

O presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo © JOSÉ COELHO/LUSA

Alexandra Costa 11 Fevereiro, 2022 • 18:32

Resultado positivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) aumentou 18,7% face a valores de 2020, para os 583 milhões de euros, fruto da consolidação no mercado doméstico, mas também de um aumento de 44% na rentabilidade das operações no estrangeiro, com especial destaque para Moçambique e Angola.

Na apresentação de resultados consolidados, Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva, realçou a confirmação da conclusão do Plano Estratégico 2017-2020, tendo mesmo a CGD subido duas posições no rating da Moody´s, elevando-a a investment grade. Já a Fitch alterou o Outlook para positivo, perspetivando subida. O responsável máximo da Caixa salientou ainda alguns pontos como o crescimento de 6,8% no volume de negócios, para 8,4 mil milhões de euros, e referiu o aumento de 3,8% no crédito consolidado, e ainda o facto de terem 2 milhões de clientes ativos, em Portugal, nos canais digitais que, mensalmente, efetuam mais de 26 mil acessos, um valor que representa um aumento de 17% face a 2020.

Fazendo uma avaliação geral, a CGD reforçou a sua liderança no mercado nacional sendo o banco preferencial no que concerne aos depósitos feitos por particulares e emigrantes e no crédito a particulares, seja na habitação ou no crédito total, quer à Administração Pública ou mesmo no leasing mobiliário. O mesmo acontece nos serviços e investimento onde se assume como líder nos fundos de investimento mobiliário, nos cartões de débito e ainda nos serviços mínimos bancários.

Durante a apresentação dos resultados os responsáveis da CGD destacaram o crescimento das operações de poupança, nomeadamente nos fundos de investimento, onde houve um aumento de 37,9% e nos seguros que aumentaram 14,2 por cento.

É certo que a atividade doméstica continua a ser o core da CGD, no entanto os números indicam um crescimento do resultado líquido obtido através da atividade internacional. Se em 2020 representava 19% do valor total no ano passado subiu para 23%. Crescimento que se deveu, essencialmente, aos bons resultados obtidos pelo Banco Comercial de Investimentos (Moçambique), que passou de um resultado líquido de 17,5 milhões de euros em 2020 para 34,9 milhões em 2021; e do Banco Caixa Geral (Angola) que passou de 10,8 milhões para 22,6 milhões.

Um outro ponto mencionado foi a ligeira recuperação verificada na margem financeira. Desde o segundo trimestre de 2021 houve uma ligeira subida, passado de 239 milhões no primeiro trimestre de 2021 para os 260 milhões no último trimestre