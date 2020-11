CGD concedeu 62 mil moratórias no montante de 5,65 mil milhões até ao fim de outubro

Caixa Geral de Depósitos, CGD © Paulo Jorge Magalhães

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concedeu 62 mil moratórias até ao final de outubro deste ano, num montante global de 5,65 mil milhões de euros.

Trata-se de uma redução de 15.800 contratos e 1,33 mil milhões de euros face às moratórias concedidas pelo banco estatal no final de julho, anunciou a Caixa, esta quinta-feira, na apresentação dos seus resultados dos nove meses.

As moratórias concedidas a famílias fixaram-se nos 40,9 mil contratos, representativos de 2,3 mil milhões de euros. No caso das empresas, as moratórias concedidas situaram-se em 21,5 mil contratos, relativos a um montante de 3,34 mil milhões de euros.

