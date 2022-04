CGD e Saphety anteciparam 1500 milhões às empresas

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a Saphety, tecnológica especializada em soluções de faturação eletrónica, troca eletrónica de documentos e apresentação eletrónica de faturas, anteciparam 1500 milhões de euros às empresas portuguesas através dos serviços digitais de Confirming e Factoring, disponibilizados através da solução Flexcash.

A solução de financiamento de faturas Flexcash da Caixa Geral de Depósitos e da Saphety permite às empresas clientes receber adiantamentos de fundos no prazo máximo de um dia útil, a partir das suas faturas eletrónicas. O objetivo desta solução é apoiar as empresas na sua gestão de tesouraria, através da antecipação do valor de faturas.

O serviço de Factoring digital da Caixa Geral de Depósitos e da Saphety foi introduzido em janeiro de 2021 na plataforma Flexcash.

No ano passado, também a solução de Confirming digital Flexcash suportou mais de 800 milhões de euros de financiamento, com fornecedores utilizadores da plataforma em quase 30 países.

"Os serviços de Factoring e Confirming digitais da solução Flexcash foram especialmente importantes para as empresas nacionais no difícil contexto de 2021, permitindo-lhes maximizar a sua liquidez a partir das faturas eletrónicas emitidas aos seus clientes, com inquestionáveis ganhos de eficiência e produtividade", diz Rui Fontoura, CEO da Saphety, em comunicado distribuído à imprensa.

O serviço de Factoring digital da plataforma Flexcash apoia as empresas em matérias como a gestão da relação com os clientes, a cobrança de faturas e o equilíbrio da gestão de tesouraria. Esta solução permite uma melhor gestão de tesouraria e acesso a maior liquidez.

Segundo o comunicado, entre as principais vantagens deste serviço destacam-se a automatização de todo o processo, desde a emissão até ao recebimento, a eliminação da carga administrativa inerente ao processo de cobrança de faturas, o aumento do poder negocial junto dos clientes e racionalização da gestão de tesouraria e, por fim, a redução de prejuízos com incobráveis.