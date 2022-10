CGD emite 500 milhões de euros em dívida 'verde' com juros de 5,75%

Caixa Geral de Depósitos, CGD © Paulo Jorge Magalhães

A Caixa Geral de Depósitos realizou esta segunda-feira uma emissão de dívida sénior preferencial 'verde' de 500 milhões de euros, com prazo de seis anos e cupão de 5,75%, foi esta segunda-feira comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Caixa Geral de Depósitos realizou esta segunda-feira a sua segunda emissão de dívida verde.

A instituição financeira angariou 500 milhões de euros em obrigações a seis anos, a uma taxa de 5,75%, tendo a procura superado a oferta em mais de três vezes.

A emissão prevê a possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco anos.

O banco liderado por Paulo Macedo dá nota de que "a emissão insere-se no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL ('Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities') seguindo-se à emissão nos mercados internacionais de dívida sénior não preferencial em novembro de 2019 e de dívida sénior preferencial em setembro de 2021 e junho de 2022 e que inclui ainda, na atual data, a emissão Tier 2 com possibilidade de reembolso antecipado em junho de 2023".

A operação desta segunda-feira "direciona os fundos captados para o financiamento de operações de crédito nos domínios ambientais" e "trata-se da terceira emissão com características ESG da Caixa, totalizando um montante de 1,3 mil milhões de euros, prosseguindo a concretização dos compromissos assumidos no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e reduzindo o impacto ambiental da sua atividade".

A Caixa Geral de Depósitos indica que a emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais e, ao todo, registaram-se cerca de 138 ordens que cresceram, ultrapassando os 1,6 mil milhões de euros.

Deste modo, indica, a procura permitiu rever em baixa o 'spread' da emissão face ao anúncio inicial.

No que toca à distribuição geográfica da colocação destacaram-se Reino Unido (22%), França (21%), Alemanha (18%), Portugal (17%) e Espanha (9%).

A Caixa detalha ainda que por tipo de investidores "salientam-se os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões que tomaram, conjuntamente, cerca de 70% do total da emissão".

Segundo o banco, a característica "Verde" da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, 70% da alocação da emissão.

Em junho, a Caixa Geral de Depósitos colocou 300 milhões de euros de dívida 'verde', com prazo de quatro anos, a um cupão de 2,875%.