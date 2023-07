CGD está interessada em vender Certificados de Aforro. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

A possibilidade de alargamento da rede de distribuição dos Certificados de Aforro (CA) e Certificados do Tesouro (CT) foi criada pela Portaria n.º 149-A/2023, de 2 de junho, que pretende acabar com o meio quase exclusivo de colocação dos certificados do Estado através das lojas dos CTT - Correios de Portugal. Para além desta via, apenas era possível fazer a subscrição através do serviço de AforroNet (aforronet.igcp.pt), do próprio IGCP, e de algumas lojas da rede de Espaços Cidadão, sendo sempre obrigatória a abertura de conta nas lojas dos CTT.



Entretanto, o Público apurou que uma das entidades interessadas na disponibilização daquele serviço é o banco público. "A Caixa está a estudar a possibilidade de venda de Certificados de Aforro, não tendo ainda tomado uma decisão", adiantou fonte oficial da instituição. "Caso decidamos comercializar este produto, iremos divulgar esta oferta aos nossos clientes de forma transparente e célere", referiu ainda a instituição liderada por Paulo Macedo.



O BPI também não exclui a possibilidade de passar a oferecer os produtos da dívida pública aos seus balcões, mas condiciona essa decisão às condições a fixar pelo IGCP. "O banco decidirá quando forem conhecidas as condições de comercialização", avançou fonte oficial da instituição.



Em termos operacionais, o alargamento da distribuição de CA e CT pode avançar, não estando dependente do plano de investimento na "digitalização" lançado recentemente pelo Estado. "Os trabalhos em curso com as instituições financeiras e de pagamentos que já abordaram o IGCP visam a adopção de soluções tecnológicas assentes nos sistemas actuais do IGCP e dessas entidades registadas no Banco de Portugal", esclarece a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).



Também a disponibilização da aplicação (app) para telemóveis, de forma a facilitar a subscrição dos certificados do Estado, deverá ser disponibilizada brevemente, antes mesmo da concretização do projecto de investimento que está em curso para uma maior digitalização do IGCP.