CGD faz reembolso antecipado de 500 milhões referentes a Plano de Recapitalização

Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) informou que decidiu avançar com o reembolso antecipado da emissão de fundos próprios de nível 2 ('tier 2'), no valor de 500 milhões de euros, com efeitos a 28 de junho.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco público informa que tomou "a decisão de reembolso antecipado da emissão de fundos próprios de nível 2 ('tier 2'), no montante de 500 milhões de euros, com efeitos a 28 de junho de 2023, conforme contratualmente previsto, tendo previamente recebido a necessária autorização do Banco Central Europeu".

A CGD refere que a liquidação da operação sucede ao reembolso antecipado da emissão de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1), realizada em março de 2022, "concluindo, desta forma, o pagamento da totalidade das emissões colocadas junto de investidores privados no âmbito do Plano de Recapitalização acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia, logo que tal se tornou contratualmente possível".

A emissão foi realizada em junho de 2018, em condições de mercado, junto de investidores institucionais a nível internacional, com uma taxa de juro anual de 5,75%, refere o banco.

"A autorização para o reembolso antecipado evidencia a robusta solvência da CGD que, em março de 2023, apresentava rácios de CET 1 de 19,5% e de capital total de 20,9%", realça a Caixa.

De acordo com o comunicado, "sem consideração da emissão tier 2, o rácio de CET 1 permanece inalterado em 19,5% e o rácio de capital total fixa-se em 19,8%".