CGD: Fecho de 23 balcões no verão de 2022 vai gerar poupança de dez milhões por ano

Presidente da comissão executiva da CGD, Paulo Macedo. © Manuel de Almeida/Lusa

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) deverá conseguir uma poupança na ordem dos dez milhões de euros por ano após o encerramento de 23 balcões no verão de 2022, estimou esta terça-feira o administrador executivo José João Guilherme, numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças.

A audição parlamentar foi pedida pelo grupo parlamentar do PS, precisamente, para a comissão executiva esclarecer os planos de encerramento de agências da Caixa. O mesmo administrador, que a par da administradora Maria João Carioca acompanhou o CEO Paulo Macedo na audição, garantiu também que, em alguns casos, há agências do banco a "distâncias relativamente curtas da agência encerrada".

Por sua vez, o presidente executivo da Caixa, Paulo Macedo, garantiu que "não tem previsto encerramentos [de balcões] para este ano". No entanto, a administração do banco "estará atenta ao mercado", ou seja, poderá haver mais encerramentos em 2023. Tal cenário só se concretizará se estiver em causa a competitividade do banco, segundo o gestor.

"Garanto que [em caso de necessidade a CGD] não ficará a olhar para os outros, não ficará a perder competitividade enquanto outros ganham rentabilidade para poderem comprar bancos por um euro", disse Paulo Macedo.

"Só uma pessoa tonta diria que nunca mais vai encerrar nada na vida"", sublinhou.

Desde 2010, a rede de balcões da Caixa passou de 824 para 486. Ou seja, em mais de uma década, o banco público fechou 338 agências.