CGD inicia em setembro revisão da tabela salarial, dizem os sindicatos

Balcão da Caixa Geral de Depósitos (Imagem de arquivo) © Paulo Jorge Magalhães

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2021 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai iniciar em setembro a revisão da tabela salarial, disseram esta terça-feira o Mais Sindicato e o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC).

"Depois de muita insistência do Mais Sindicato e do SBC, o banco público anuncia ter condições para iniciar o processo negocial em setembro", lê-se no comunicado divulgado pelas duas estruturas sindicais.

Os dois sindicatos dizem que, como habitualmente, apresentaram à CGD uma proposta de revisão da tabela e cláusulas de expressão pecuniária para 2021, mas que o banco "não apresentou qualquer contraproposta, reiterando que no contexto atual da sua atividade não estava em condições de desenvolver o processo negocial".

Após pressão sindical, referem estes sindicatos, a semana passada a CGD informou "ter condições em setembro para apresentar uma contraproposta", dando seguimento ao processo negocial.

Na semana passada, o sindicato dos trabalhadores do grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) convocou greve para 09 de agosto, exigindo a negociação efetiva da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária.

A CGD apresenta na sexta-feira os resultados do primeiro semestre. No primeiro trimestre, registou um lucro de 81 milhões de euros, uma descida de 6% face ao mesmo período do ano passado.