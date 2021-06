CGD quer entregar mais 300 milhões em dividendo ao Estado

Paulo Macedo, presidente executivo da CGD © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A Caixa Geral de Depósitos está a estudar entregar mais 300 milhões de euros em dividendo ao Estado relativamente ao exercício de 2020.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios. O jornal lembra que a possibilidade de um dividendo extra já tinha sido admitida pelo presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, na apresentação dos resultados de 2020.

A entrega de um dividendo extraordinário ao Estado está dependente do Banco Central Europeu. A confirmar-se, a Caixa irá pagar ao acionista 383,6 milhões de euros em dividendo este ano, o que corresponde ao dobro do previsto no Orçamento do Estado para 2021, de 160 milhões de euros.

A Caixa já pagou ao Estado 83,6 milhões de euros relativamente aos resultados de 2020.

O banco registou um lucro líquido de 492 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma queda de 37% face ao resultado obtido no ano anterior.