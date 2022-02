CGD vs. sindicato: remuneração mínima está acima de 1359€. Quem tem razão?

Paulo Macedo, CEO da CGD © António Cotrim/Lusa

A guerra de palavras dura desde sexta-feira, quando a Caixa Geral de Depósitos comunicou a "subida salário mínimo para 1.359 euros após acordo com sindicatos"... e o Mais Sindicato veio acusar Paulo Macedo de "construir uma imagem". Quem tem razão afinal?

De acordo com o Mais, o vencimento de Nível 1 - o escalão salarial mais baixo da CGD - foi "agora aumentado para 705 euros, de forma respeitar o salário mínimo nacional" - metade dos 1359. Acontece que, como também admite o sindicato, atualmente a CGD já não contrate funcionários para níveis abaixo do 4 - onde o ordenado é de 989 euros. "Mas ainda há quem esteja inserido nesses níveis", dizem.

A CGD, porém, ainda nesta tarde voltou a reafirmar que, antes da negociação salarial concluída em janeiro de 2022, já não havia qualquer colaborador efetivo a tempo inteiro na Caixa com remuneração total mínima inferior a 1300 euros. "A Caixa reafirma que a remuneração total mínima, quer para os seus quadros atuais quer para quem é admitido nos quadros, depois da referida revisão, é de 1359 euros."

"A remuneração média é de 2481 euros em 2022 (2462 em 2021) - 12% acima da média no mercado português e "quase 20% acima" do que pagam os bancos concorrentes - e mesmo a média dos reformados com CGA é de 2118 euros, valores comunicados pela CGA, antes da atualização da tabela salarial."

O banco estatal reforça que "a Caixa foi a única instituição financeira e uma das poucas instituições portuguesas a celebrar acordo para a Tabela Salarial de 2022".

O banco liderado por Paulo Macedo prepara-se ainda para investir 1,9 milhões em formação. Contas feitas, em cinco anos (entre 2017 e 2022), o montante total canalizado para formação dos trabalhadores da Caixa ascende a 8,5 milhões de euros, de acordo com o banco.