'Chairman' do BPI: Credores do BES foram beneficiados face aos bancos e aos contribuintes

Fernando Ulrich, 'chairman' do BPI. Fotografia: Diana Quintela/Global Imagens

O 'chairman' do Banco BPI, Fernando Ulrich, criticou esta terça-feira a forma como foi distribuída a capitalização do Novo Banco, considerando que os credores do Banco Espírito Santo (BES) foram beneficiados em detrimento dos restantes bancos em Portugal e dos contribuintes.

O antigo presidente executivo do BPI foi esta terça-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Apontou que o BES e o Novo Banco utilizaram no total 16,4 mil milhões de euros de capital para absorver perdas, sendo que "uma parte significa se deveu a decisões tomadas antes de agosto de 2014", altura em que foi aplicada a medida de resolução ao banco então liderado por Ricardo Salgado.

Para Fernando Ulrich, os "credores foram beneficiados" face aos "bancos concorrentes e eventualmente aos contribuintes".

Segundo Ulrich, o Novo Banco é uma "história de sucesso", depois da "tragédia" causada pelo BES. "O BES/Novo Banco é um problema bem resolvido, atentas as circunstâncias que houve que lidar", afirmou aos deputados.

O 'chairman' do BPI recordou que em 2014 acreditava que a capitalização inicial de 4,9 mil milhões de euros do Novo Banco não seria suficiente. Mas ressalvou que se se tivesse colocado mais dinheiro no banco logo de início poderia ter gerado uma crise no setor, defendendo que "foi melhor ter resolvido o problema do Novo Banco por fases".

Lembrou que, após a injeção inicial em 2014, levada a cabo pelo Fundo de Resolução, "o capital do Novo Banco continuou a ser reforçado de várias formas", incluindo pelas perdas assumidas pelos obrigacionistas, no valor de 2,5 mil milhões de euros, a que acresceram mil milhões de euros injetados pela Lone Star.

O Fundo de Resolução pode ainda injetar um total de 3,9 milhões de euros, se for esgotada a verba prevista no Mecanismo de Capitalização Contingente, acordado aquando da venda do Novo Banco à Lone Star em 2017.

Ulrich frisou que, se a verba de 3,9 mil milhões de euros for esgotada, o Fundo de Resolução - que está na esfera pública - terá capitalizado o Novo Banco em 8,8 mil milhões de euros.

O BPI chegou a analisar a compra do Novo Banco, que acabou por ser adquirido pela Lone Star. O BPI foi candidato à compra do banco na primeira tentativa de venda em 2015 e estudou de novo a aquisição do Novo Banco na segunda tentativa de venda.

Segundo Ulrich "globalmente", o Novo Banco foi bem vendido à Lone Star, até porque a proposta do BPI era "mais exigente" e o banco não teria comprado o rival naquelas condições.

Atualizada às 19H26 com mais informação