Champions: Liga de “poucos” milhões para a economia portuguesa

Enquanto nos estádios da Luz e de Alvalade oito equipas disputarem a prova milionária da UEFA, a economia portuguesa tem de contar pelos dedos das mãos o impacto da Liga dos Campeões. Os dados são escassos para medir a inédita final a oito equipas da prova mais reputada do futebol europeu.

Os hotéis contam com uma faturação “entre os 6,5 milhões e os 7 milhões de euros”, estima a presidente executiva da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal. Segundo Cristina Siza Vieira, são esperadas “cerca de 3600 pessoas” ao longo das próximas duas semanas, segundo declarações feitas na segunda-feira à RTP e confirmadas na terça-feira pelo Dinheiro Vivo.

Conforme o sucesso das equipas, a estadia poderá ser prolongada até 23 de agosto, dia do último jogo da Liga dos Campeões de 2020. Não há previsões relativamente à dormida de adeptos nos hotéis nacionais.

O IPAM aponta para um impacto de 50,4 milhões de euros, mesmo com os estádios à porta fechada. Este instituto alega que quase metade (49%) do impacto desta competição será por culpa dos portugueses que se vão juntar para ver os jogos na televisão dentro e for a de casa, em cafés ou esplanadas. Só que a associação que representa estes estabelecimentos a AHRESP, não tem previsões para o encaixe financeiro que pode ser proporcionado pela competição.

O impacto mediático, sendo assim, será o aspeto com maior peso nas contas, segundo o estudo do IPAM. A cidade de Lisboa e Portugal serão mostrados em sete jogos, para uma audiência que pode atingir os 400 milhões de espetadores, segundo os números do ano passado.

Ainda assim, os 50,4 milhões de euros previstos pelo IPAM ficam pouco acima dos 46,3 milhões de euros verificados em 2014 com a final de Lisboa da prova, entre Real e Atlético de Madrid. Na altura, além de terem sido esgotadas as reservas de hotéis e de ter sido necessário recorrer a voos charter para transportar os adeptos, houve mesmo viagens especiais de comboio para Portugal a partir da capital espanhola.