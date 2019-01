Delicie-se com o vídeo da nova embaixadora da Pantene… tem apenas 1 ano

A internet apaixonou-se pelo seu cabelo no ano passado. E agora volta a dar que falar. Chama-se Chanco, tem apenas um ano e é a nova cara da Pantene no Japão.

Graças aos genes da sua mãe e a um iPhone, Chanco passou de ser um sucesso do Instagram diretamente para ser uma estrela da publicidade. A oportunidade surgiu depois de a revista People ter escrito que a bebé devia ter o seu próprio anúncio da Pantene, devido ao cabelo invulgar para a tenra idade.

A marca concordou e lançou o desafio à criança (ou à sua mãe!). “Fomos falar diretamente com a mãe de Chanco porque achámos que a sua personalidade e atitude combinam com a imagem que queremos passar para as mulheres”, disse Yoshiaki Okura, P&G Japan Hair Care associate brand director à People.

Clique na foto para ver o vídeo.