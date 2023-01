Chef do Loco: "Só consigo criar se estiver financeiramente estável"

Sete anos comemoram-se com sete jantares, divididos por sete meses © DR

Nasceu há sete anos, em Lisboa, para dar voz à necessidade de criar refeições diferentes e para realizar o sonho de Alexandre Silva, que queria ter um espaço onde os pratos não se repetissem e muito menos se tornassem clássicos.

O Loco - detentor de uma estrela Michelin - é o projeto idealizado durante muitos anos e tornado realidade por este chef português, cujo cérebro parece funcionar em permanente processo criativo.

Para comemorar estes sete anos do Loco (cujo nome vem do latim in loco, ao contrário do que se possa pensar) as celebrações vão ser repartidas por sete meses, com sete jantares únicos. As refeições serão todas diferentes, idealizadas e confecionadas por Alexandre Silva, que convidou outros nomes sonantes da cozinha nacional e estrangeira para o acompanharem.

Para o próximo jantar, no dia 25 (o segundo a realizar-se) e que conta com o Henrique Sá Pessoa como convidado, Alexandre Silva explicou ao Dinheiro Vivo que teve a ideia de criar um prato, no mínimo, diferente. "A ideia é perceber "a que sabe um emoji". Estamos a criar um emoji que se come, com o sabor que achamos que um emoji tem, mas que pode não ser aquilo que as pessoas acham que é o seu sabor".

Para já, um emoji no Loco não sabe a nada, uma vez que ainda está em fase de criação, embora já tenha forma definida.

"Beijo da Libertação" é outra iguaria para dia 25. Será uma sobremesa, e consiste num prato com a imagem a preto e branco, pixelizada, de uma mulher de burca, com uns lábios por cima da burca.

"E esta é a fase nova do Loco, queremos começar a chocar nesse sentido. Queremos ter uma palavra a dizer, queremos que as pessoas pensem no que estão a comer, associando aos problemas que existem", declara, explicando que esta é também uma forma de intervenção. "Tenho metade da equipa a dizer que é melhor não avançarmos com este prato, e a outra metade a dizer que é esse o caminho".

O prato vai mesmo avançar, para continuar a fazer jus ao conceito de genuinidade que Alexandre Silva sempre quis que o Loco representasse: um restaurante sem toalhas, onde os empregados de mesa se confundem com os cozinheiros, e estes é que servem a comida.

"Tudo isso faz sentido para mim, e ainda bem que houve esta aceitação", afirma, dizendo que o facto de o Loco ter conseguido uma estrela Michelin oito meses após a abertura - e que ainda hoje mantém - teve um enorme significado e um grande impacto no negócio do restaurante.

"É muito importante para a equipa e foi ainda mais no dia em que ganhámos. Como o Loco não queria saber da maior parte das regras de etiqueta, não estava à espera que o guia se tivesse adaptado aquilo que é vanguarda".

Com a atribuição do galardão o número de clientes disparou. E, desde então, o restaurante, que só está aberto para servir jantares, tem a lotação esgotada e uma lista de espera de cerca de dois meses.

O que é um descanso para Alexandre Silva. "Só consigo criar se financeiramente estiver estável, porque se estou com a cabeça bloqueada com essas coisas, torna-se impossível", diz. "E o Loco foi nesse caminho. Ninguém acreditava muito que um restaurante só com jantares e sem carta pudesse funcionar, mas a verdade é que funciona", orgulha-se.

O Loco, embora só tenha sete mesas (24 lugares), é um restaurante sustentável a nível económico. Emprega dez pessoas e em 2022, teve um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 220 mil euros. Como refere o chef, depois da reabertura da restauração, na pandemia, foi o Loco que ajudou a manter o Fogo, o outro espaço que detém em Lisboa. E 2021 acabou por se revelar o melhor ano de sempre, com o Loco a conseguir um aumento de 16% a nível de faturação.

Para 2023, Alexandre Silva não arrisca previsões. Embora este mês de janeiro se esteja a revelar melhor do que dezembro, as notícias que chegam diariamente não são animadoras. "Acho que vai ser um ano estável, mas com muita luta e muito jogo de xadrez a nível de investimento, mas não acho que vá ser um sucesso. Não acredito que vá ser melhor que 2019", afirma.

Produtos portugueses e desperdício zero

Para além da sustentabilidade económica, para Alexandre Silva é de mais vital importância que os produtos utilizados na sua cozinha sejam portugueses. "Usamos apenas produtos de produtores nacionais. Tentamos evitar sair de um raio de 100 quilómetros, a menos que haja algum produtor muito especial. Aí fazemos um esforço a vamos até ele", frisa o chef.

Antes estabelecer a relação comercial, Alexandre Silva faz questão de conhecer os produtores e perceber como trabalham. "Temos de perceber se tratam aquilo que fazem da mesma forma que nós tratamos aquilo que fazemos. Acredito que só assim faz sentido".

O "desperdício zero" é também o mote que impera e atualmente o único desperdício assinalado é do plástico e do papel das embalagens. Paralelamente, existe um esforço orientado para que não exista desaproveitamento alimentar. "Aproveitamos tudo o que entra naquele restaurante. Temos sempre alguém a investigar o que é possível fazer com aquilo que não é aproveitado, como produto final. Acaba por passar a sub-produto", diz.

E é assim que as borras de café são aproveitadas para fazer kombucha ou vinagre. E com as entranhas dos peixes e com as escamas é feito o fish souce (molho de peixe).

"Tentamos resgatar estas coisas que são potenciadores de sabor e que nos ajudam a ter pratos melhores e mais complexos", explica, frisando que embora seja praticamente impossível ser 100% sustentável no que toca ao desperdício alimentar, é mandatório levar a cabo ações em prol desta causa.

"Trabalhar com produto 100% nacional para nós é o mais importante. Enquanto cozinheiros temos esse papel, de também ajudar a economia, e de pôr pão na mesa das pessoas que trabalham connosco", declara.