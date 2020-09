Chef Justa Nobre dá cara pela Makro. Marca oferece até 3 mil euros em compras

A Chef Justa Nobre e o Chef António Bóia são as caras da campanha dos 30 anos da Makro em Portugal. O grossista assinala o aniversário em setembro com uma campanha de promoções que oferece até 3 mil euros em compras aos melhores clientes de marcas próprias da Makro.

“Muita coisa aconteceu em 30 anos. Portugal e os portugueses evoluíram. O turismo cresceu e o canal HoReCa soube acompanhar esse crescimento. E a Makro cresceu com eles. A gastronomia diversificou-se. Os profissionais da área estão cada vez mais especializados. Jovens cozinheiros e chef’s conseguem cargos e prémios que há 30 anos não seriam mais que uma miragem. E a Makro apoiou-os. Com tanta história repleta de estórias, torna-se fundamental criar uma campanha que se torne um marco de todo o legado que a Makro possui ao longo destes 30 anos. E quanto a nós, só há um lugar onde as melhores estórias são sempre contadas. À mesa”, diz David Antunes, CEO da Makro Portugal, citado em nota de imprensa.

Os Chefs Justa Nobre e o Chef António Bóia dão a cara da campanha 30 anos à sua Mesa, representando os dois tipos de clientes Makro (os Chefs e os donos de negócios próprios).

A campanha, presente nas 10 lojas do grossista durante o mês de setembro, passa ainda pela oferta de até 3 mil euros em compras aos maiores clientes de produtos de marca própria da cadeia. Assim, serão entregues diariamente e por loja 30 euros aos três clientes com a maior compra em marca própria; 300 euros por semana ao cliente por lojas com a maior compra e 3 mil euros mês a um cliente por loja.

Alfragide, Cascais, Palmela, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Leiria, Coimbra, Faro e Albufeira são as lojas Makro onde a campanha decorre.