Chef Sá Pessoa avisa: antes de deitar comida para o lixo cheire e prove

Tem há umas semanas um alimento no frigorífico. Olha para o prazo de validade e, na dúvida, é bem capaz de atirá-lo para o lixo. "Já não deve estar bom", pensa. E não é o único: 53% dos consumidores não sabe o significado do rótulo "consumir de preferência antes de..." ou "antes do fim de...", segundo dados do Euro Barometer de 2015. Resultado? Toneladas de comida são desperdiçadas todos os anos. Há que usar todos os sentidos e cheirar e provar antes de decidir, avisa o Chef Sá Pessoa.

"Um simples observar, cheirar e provar são instintos diários que aplicamos e que podem salvar tanto desperdício alimentar. Sempre lutei e luto por aproveitar tudo o que entra nas minhas cozinhas, tentando não só rentabilizar da melhor forma os ingredientes como evitar desperdício dos mesmos. Leiam bem os rótulos do que compram e usem os vossos instintos, o planeta agradece!", diz Henrique Sá Pessoa, um dos chefs que, com Cátia Goarmon (Tia Cátia) e a Chef Marlene Vieira, se aliou à Too Good To Go para ajudar a levar esta mensagem às cozinhas dos portugueses. Hoje arranca a campanha Observar, Cheirar, Provar.

A aplicação - que permite aos consumidores comprar a marcas e a espaços de retalho produtos alimentares em boas condições de consumo que, de outro modo irão ser desperdiçados, a preços mais em conta - criou um rótulo com informação da durabilidade mínima de produto. Em Portugal, 14 marcas - Diese, Beesweet, Lacticínios das Marinhas, Branca de Neve e Espiga da Fábrica Lusitanas, Saborosa, GoGo SqueeZ e A Vaca que Ri da Bel, Montiqueijo, Quinta dos Jugais, Ferbar, El Mandarin, Pantagruel da Imperial e Hellmanns da Unilever - vão começar a adicionar este selo nas suas embalagens.

53% dos consumidores não sabe o significado dos diferentes rótulos

"Para uma marca como a Too Good To Go, cujo propósito é combater o desperdício alimentar, a urgência de iniciativas de educação que se traduzam em ferramentas práticas e escaláveis - como é o caso da nossa app e agora deste novo selo - são uma prioridade. A necessidade de colocarmos em prática este projeto em vários países onde a Too Good To Go actua, prende-se com o facto de que, segundo os últimos dados da Comissão Europeia, 53% dos consumidores não sabe o significado dos diferentes rótulos", justifica Madalena Rugeroni, responsável da Too Good To Go Portugal e Espanha. Cerca de 8,8 milhões de toneladas de comida desperdiçada por ano na Europa. "Estes são números aos quais não podemos fechar os olhos".

Os dados são expressivos: 10% do desperdício alimentar anual na União Europeia - 8,8 milhões de toneladas - está relacionado com prazos de validade, segundo a Comissão Europeia (2018); 49% dos consumidores da UE acredita que uma informação mais clara sobre prazos de validade os ajudaria a evitar o desperdício alimentar (Flash Eurobarometer, 2015); e 20% do desperdício alimentar das famílias é causado pela falta de conhecimento sobre prazos de validade (Comissão Europeia, 2011).

Para sensibilizar os portugueses para este tema, a Too Good To Go "recrutou" o Chef Sá Pessoa, a Tia Cátia e a Chef Marlene Vieira e criou uma campanha que arrancou com um teaser a 14 de abril: um olho, um nariz e uma boca, uma pergunta directa: "Faz sentido?" e num QR Code colocado em várias peças gráficas, outdoors, mupis, um leite gigante na rua, e outras peças digitais. A campanha, que tem como claim Faz Sentido Usar os Sentidos, gira em torno da mensagem do selo desenvolvido pela Too Good To Go para as marcas de produção alimentar e onde se lê - "Antes de deitar fora - Observar, Cheirar, Provar".

A mensagem é antes de desperdiçar um alimento com rótulo de data de durabilidade mínima - "Consumir de preferência antes de" ou "Consumir de preferência antes do fim de" - e, desde que o produto tenha sido conservado de forma adequada, o consumidor deve usar os sentidos: Observar o produto e qual o seu aspeto, cheirar e verificar se mantêm o odor habitual e, por fim, provar e assegurar-se que o sabor não está alterado.

"Se o alimento passar nestes três testes simples, significa que este mantém a sua segurança alimentar e pode ser consumido", destaca a Too Good To Go.

"O teste dos sentidos não deve no entanto ser aplicado, em produtos com data de consumo limite, ou seja, "Consumir até". Este novo selo não será adicionado a este tipo de produtos."