Chefs dos Time Out Markets partilham gastronomia

Chefs on Tour - Chefs Susana Felicidade, do Time Out Market de Lisboa e Stephen Gillanders, do Time Out Market de Chicago © Sara Falcão

Juntar os chefs dos vários Time Out Market espalhados pelo mundo, aliar talento à criatividade e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência cultural gastronómica diferente, foi o mote para a primeira edição do "Chefs on Tour", que se realizou no Time Out Market de Lisboa.

A portuguesa Susana Felicidade, que recentemente se juntou à ala dos chefs daquele espaço, recebeu o americano Stephen Gillanders - do Time Out Market de Chicago - e juntos confecionaram um jantar que privilegiou os produtos portugueses. Uma forma de transmitir o que é a cultura gastronómica nacional, ao mesmo tempo que o chef de Chicago trouxe um pouco da sua cozinha.

Entre o Xerém de Carabineiro, de Susana Felicidade, e o Wagyu Beef, de Stephen Gillanders, os convivas ficaram a conhecer a arte do "fine dining", temperado de conversas com os chefs e sugestões de vinhos que melhor realçavam as iguarias. A refeição foi, como não podia deixar de ser, complementada com duas entradas e duas sobremesas, de cada um do chefs.

Este foi o primeiro ciclo de viagens e partilha, que vai culminar com a ida do chef americano ao Dubai. "Depois teremos um novo circuito que incluirá Nova York, Boston e Montreal", explicou ao Dinheiro Vivo a diretora-geral do Time Out de Lisboa, Ana Alcobia, adiantando que a expectativa é proporcionar este intercâmbio aos chefs residentes de todos os Time Out Markets espalhados pelo mundo. "A chef Susana irá certamente a Chicago e ao Dubai. A intenção é que, a seguir, seja ela a viajar", garantiu.

Ana Alcobia revelou que o propósito desta primeira edição é também passar um pouco da gastronomia portuguesa lá para fora. "Em especial, agora que Portugal está tão na moda, principalmente nos Estados Unidos. E Lisboa, especialmente, está mesmo muito na moda", declarou a responsável do Time Out Market lisboeta, frisando que o "Chefs on Tour" é também uma forma de mostrar "o quanto antigos somos e toda a cultura - intrínseca mesmo na comida - que temos. Assim como a influência que tivemos no resto do mundo".

Para o presidente do Turismo de Portugal (TP), esta é uma iniciativa "com uma componente inovadora, que cruza com aquilo que nós somos, que é um país de encontros. Uma chef portuguesa com um chef americano? É o encontro perfeito", declarou Luís Araújo, frisando que o "Chefs on Tour" acrescenta "muito mais ao que nós queremos ainda para o nosso país, que é sermos cada vez mais reconhecidos pela nossa gastronomia".

E para que esse reconhecimento seja célere, o presidente do TP revelou que, em breve, vai existir um plano focado, especificamente, em gastronomia, "naquilo que são os produtos portugueses, nos nossos chefs e na diversidade que existe em todo o país". "Acreditamos que com isso vamos conseguir atrair ainda mais turistas, mas principalmente aqueles que conhecem o nosso valor", frisou.

Um valor que até agora Stephen Gillanders desconhecia. O chef americano mostrou-se extremamente surpreendido com a qualidade dos produtos alimentares portugueses e elogiou o azeite, os pinhões e os queijos. "São incríveis e tornaram o cozinhar muito fácil", elogiou. "Por vezes é necessário manipular a comida para que saiba bem. Mas quando se tem algo que é excelente, logo de início, faz com que o processo de cozinhar seja muito gratificante", afirmou. E garantiu que, em janeiro do próximo ano, quando os seus restaurantes fecharem para descanso do pessoal, vai trazer os chefs com quem trabalha a Portugal, para que conheçam a comida lusa e se sintam mais inspirados a cozinhar. Mas não foi só a qualidade da nossa comida que fez o americano, de ascendência filipina, sentir-se bem-vindo. A tão falada hospitalidade portuguesa fascinou-o. "Isto lembrou-me de quão importante é haver hospitalidade nos restaurantes. Houve um tempo em que ser chef permitia ser rude para os outros", lamentou, garantindo que isso está a mudar.

Para Stephen Gillanders, cozinhar com a chef Susana Felicidade foi uma ótima colaboração. "Temos uma filosofia muito similar na cozinha, apesar de termos estilos diferentes. A chef Susana faz comida deliciosa e dá prioridade ao sabor", louvou.

Por seu turno, Susana Felicidade garantiu o entusiasmo por trabalhar com o congénere de Chicago. "O menu foi feito assim à distância, mas espero que as pessoas se divirtam acima de tudo". "A ideia é, no fundo, haver aqui uma troca de interesses, e de apresentar um bocadinho a nossa cultura gastronómica", explicou, referindo-se à primeira edição do "Chefs on Tour".

"Neste caso é o chef Stephen que vem cá e é natural que tenha aqui mais a aprender e somos nós que partilhamos com ele o conhecimento. Um dia, quando houver a possibilidade de ir a Chicago, também espero poder usufruir dessa partilha".