Chega/Açores esperava plano "mais ambicioso" para a SATA

"Estava à espera que fosse um plano mais ambicioso e objetivo, apesar de ter gostado bastante da apresentação por parte do Conselho de Administração da SATA. No entanto, tenho receio de que seja pouco", declarou à agência Lusa o dirigente do Chega/Açores, que também é deputado regional.

O partido tem um acordo parlamentar que suporta o governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores.

Na sequência da apresentação do documento na quinta-feira, Carlos Furtado receia que se "esteja a perder tempo durante alguns anos na tentativa de regularizar" as contas da transportadora aérea açoriana.

Carlos Furtado está convicto de que este plano "não vai condicionar as negociações com a Comissão Europeia", mas "pode não ter o efeito prático que a médio prazo era aconselhável para a SATA", ou seja "um rumo novo que caminhe para a sustentabilidade".

Para o líder regional do Chega, uma empresa que "até agora foi deficitária deveria ser obrigada a uma reestruturação muito profunda", o que não se observa no documento.

O plano de reestruturação da transportadora açoriana SATA prevê o regresso aos lucros em 2023, com o presidente da administração da empresa a mostrar confiança em que, a partir desse ano, a operação seja "sustentável".

"Se conseguirmos concretizar tudo como temos planeado, por um lado, e se não houver um agravamento das condições pandémicas ou outras coisas quaisquer que possam vir a surgir, as iniciativas confluem para que 2023 seja, de facto, um ano de inversão e a operação se torne sustentável a partir daí", declarou quinta-feira Luís Rodrigues.

No plano, é estimada para este ano uma perda de 28 milhões de euros, em 2022 o resultado deverá andar perto do zero e, em 2023, já são admitidos lucros na casa dos 23 milhões de euros.

O plano de reestruturação da transportadora prevê, até 2025, poupanças totais de 68 milhões de euros.

Luís Rodrigues adiantou os "quatro pilares" que levarão às referidas poupanças: a reestruturação da frota, a eficiência operacional, a negociação com fornecedores e a agilização do trabalho.

Na agilização do trabalho, Luís Rodrigues incorporou campos como a redução salarial, que será, no seguimento de negociações com sindicatos, de 10%, ou a "rescisão negociada de trabalhadores".

O corte de 10% será aplicado aos vencimentos acima dos 1.200 euros brutos mensais.

Já no que se refere à saída dos trabalhadores, o gestor declarou que saíram já, em regime de reformas antecipadas ou pré-reformas, um total de 48 quadros, sendo esperadas mais 100 saídas até 2023.