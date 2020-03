Chegaram as aulas virtuais para adaptar as fábricas ao coronavírus

Arranca na quinta-feira, 2 de abril, uma série de aulas virtuais para que os empresários possam adaptar as fábricas aos tempos do novo coronavírus. A startup portuguesa Prodsmart vai promover seminários online gratuitos sobre trabalho remoto para fábricas. As aulas serão dadas em língua inglesa.

Gerir as equipas e os processos que acontecem no chão de fábrica a partir de casa é o objetivo da primeira aula, marcada para as 17 horas, hora de Lisboa. Na sessão seguinte, será abordada a necessidade da tecnologia para evitar quebras de produção e promover a recuperação económica na “crise” que se avizinha.

As inscrições para estas sessões podem ser feitas através desta página.

Fundada por Gonçalo Fortes e Samuel Martins, a Prodsmart é uma startup portuguesa que tem uma plataforma que ajuda a otimizar processos industriais.