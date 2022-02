Chegaram os 7 novos gelados Olá, entre eles o Solero Sorbet, um Cornetto e o Cone Frozen

© DR

A Olá anunciou, esta sexta-feira, o lançamento das novidades para o verão deste ano. São sete os novos gelados da marca, que prometem "conquistar os sorrisos dos portugueses". (Veja o cartaz dos novos gelados no final do artigo)

Para quem quer desfrutar de um gelado sem a culpa de ingerir muitas calorias, a Olá oferece o Solero Sorbet de Manga, que tem uma camada de gelado cremoso de baunilha, com apenas 50 calorias. Este gelado é a grande novidade da Olá, uma vez que será vendido em formato barra, sem ter o famoso pauzinho.

Ainda na gama Solero vão chegar duas novidades. O Ananás dos Açores e Hortelã e Laranja do Algarve, são uma homenagem à fruta nacional e de acordo com a marca são "perfeitas para os dias de Verão mais intensos".

O novo Cornetto é o Rose, que tem uma coroa em forma de rosa com sabor a milkshake de framboesa, um interior de baunilha, sustentado por um cone crocante de chocolate. E, como não podia deixar de ser, é finalizado com a icónica ponta de Cornetto.

Inspirado no filme "Frozen" chega o Cone Frozen. Com menos de 100 calorias e sem aromas nem corantes artificiais, este gelado tem com um cone em baunilha e uma coroa em forma de floco de neve.

E é neste ano que regressa o Feast, com todo o seu chocolate. A primeira camada crocante de chocolate e pedaços de biscoito reveste um conteúdo uma tablete de chocolate, envolvida em gelado. Um festim para os mais gulosos.

"Um cruzamento irresistível entre o Chocolate Branco com Amêndoas Crocantes e uma segunda camada de chocolate de leite, em homenagem aos favoritos Magnum". É este o novo Magnum, que a Olá classifica como uma "edição especial e deliciosa".

Os clássicos Perna de Pau, Calippo e Cornetto de Morango também estão de volta ao cartaz da Olá e já estão disponíveis nos lugares habituais.