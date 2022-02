Chegaram os vestidos de noiva da Zara a preços entre 60 e 129 euros

Vestido de noiva da nova coleção da Zara © DR

É oficial. A Zara lançou uma secção de vestidos de noiva, a preços acessíveis e que podem ser reutilizados em várias ocasiões. Os designs são simples e inspirados em peças usadas por Meghan Markle - no segundo vestido que utilizou no dia do casamento com o príncipe Harry - ou Sandra Bullock (no filme "A proposta").

As peças são leves fluidas e os tons variam entre o marfim e o ocre. Mas a grande mais-valia desta coleção são mesmo os preços que oscilam entre os 59.95 euros e os 129 euros.

Para além dos seis modelos de vestidos, as noivas podem ainda encontrar outros acessórios, como capa, tiara e lingerie de seda. Estas peças não ultrapassam os 30 euros.

De acordo com a marca, citada pelo jornal espanhol El Periódico, esta é "uma nova proposta para uma mulher contemporânea que anseia por um futuro brilhante".

Veja dois dos vestidos de noiva da nova coleção da Zara

Lingerie de seda da nova coleção da Zara