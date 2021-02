Chegou a Portugal primeiro contentor chinês por comboio

Contentor chinês foi rebocado pela Medway na linha entre Madrid e Portugal. © DR

Chegou a Portugal o primeiro contentor chinês por comboio. A operação foi concluída esta segunda-feira, com esta carga a ser rebocada pela empresa portuguesa de transporte ferroviário de mercadorias Medway, segundo nota de imprensa.

Este contentor, com 11,7 toneladas de eletrodomésticos, usou quatro bitolas de nove países para entrar em solo português. A última etapa ficou a cargo da Medway, que recorreu ao comboio Magalhães no percurso entre Madrid e Portugal.

Para o líder da Medway, Carlos Vasconcelos, este serviço "é uma clara demonstração da competitividade do transporte ferroviário e também um contributo para o cumprimento de metas de redução de dióxido de carbono".

No Ano Europeu de Transporte Ferroviário - em que Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia no primeiro semestre - este serviço também mostra como os comboios podem utilizar várias bitolas (largura das linhas de comboio) para atravessarem continentes e sem causarem grandes impactos no serviço.