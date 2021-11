Chiara Manfletti é a nova diretora de operações da portuguesa Neuraspace

Chiara Manfletti, chief operations officer (COO) da Neuraspace © DR

A portuguesa Neuraspace, cuja atividade foca-se na gestão de lixo espacial e prevenção da colisão entre satélites, recrutou a cientista italiana Chiara Manfletti para desempenhar funções de chief operations officer (COO, diretora de operações), foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a Neuraspace, que conta com CEO e cofundador Nuno Sebastião da Feedzai como investidor, explica a contratação de Manfletti pela experiência na área aeroespacial, espelhado num "vasto currículo".

"É com um grande orgulho que anunciamos a contratação da Chiara Manfletti para liderar as operações da Neuraspace", sublinha o investidor da Neuraspace Nuno Sebastião.

Para o gestor português a vinda da italiana para empresa portuguesa enquadra-se "numa altura em que tanto se fala dos desafios ambientais e da sustentabilidade do planeta", e na ameaça dos detritos espaciais, que "é real". "A verdade é que à medida que são lançadas mais mega constelações de satélites em órbita, a probabilidade de colisões no espaço aumenta exponencialmente. A Neuraspace surge para resolver estes problemas de forma eficiente", acrescenta.

Antes de integrar a Neuraspace, Chiara Manfletti foi head of policy do Departamento de Coordenação de Políticas e Programas da Agência Espacial Europeia, onde teve um papel ativo na capacitação e modelagem de futuras atividades espaciais na Europa.

Em março 2019, foi nomeada presidente da então recém-fundada Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space). Durante um ano e meio focou-se no lançamento da estratégia de implementação do espaço para Portugal, através da recém-criada Portugal Space. Saiu em setembro de 2020 para concorrer a diretora-geral da Agência Espacial Europeia (ESA), segundo noticiou o "Expresso", então.

Do currículo de Chiara Manfletti destaca-se, ainda, o trabalho desenvolvido para o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), enquanto engenheira na área de propulsão de foguetes líquidos e também na ESA, quando em 2016 assumiu as funções de conselheira do direto-geral da agência.

A Neuraspace é uma empresa portuguesa, nascida em Coimbra. O negócio desta companhia é o lixo espacial e a prevenção de colisões entre satélites, desenvolvendo soluções com recurso às tecnologias de inteligência artificial e machine learning. De facto, a Neurospace, assegura o mesmo comunicado, é a única empresa a fornecer assistência aos operadores espaciais, "para rastrear e monitorizar satélites e detritos para interceptar e acionar mensagens de dados de conjunção crítica".

A Morgan Stanley avalia atualmente a indústria espacial global em 350 mil milhões de dólares, com a previsão de que em 2040 será de um bilião. É essa a janela de oportunidade que a Neurospace diz querer agarrar.