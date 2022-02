China e EUA lideram ranking das marcas mais valiosas da banca

O Industrial & Commercial Bank of China é o mais cotado no ranking. © AFP

Pela primeira vez em três anos as 500 principais marcas da banca internacional registaram crescimento (9%). Esta foi a principal conclusão do Brand Finance Banking 500 2022, estudo que avalia o poder das marcas financeiras. O estudo indica mesmo que as ditas marcas atingiram o valor histórico de 1,38 biliões de dólares (120 biliões de euros).

Depois de três anos de contração, o relatório refere que as adaptações levadas a cabo pelos vários países no que concerne à covid possibilitaram uma recuperação mais rápida da economia. O que se traduziu numa recuperação do valor da marca dos principais bancos a nível mundial. O relatório alerta, no entanto, que a banca europeia ainda está a ser vitimada pelos efeitos da pandemia e, a par do custo da ineficiência e de investimentos insuficientes na digitalização, isso está a dificultar a sua recuperação.

Ao olhar para o ranking é inevitável verificar o poderio da banca chinesa, que ocupa os cinco primeiros lugares e acumula um terço do total de valor de marca, a valer um total de 454,4 mil milhões de dólares. O campeão incontestável é o ICBC, maior instituição do mundo em ativos, que viu o seu valor subir 3%, para mais de 75 mil milhões de dólares (cerca de 66 mil milhões de euros). A completar o top 3 estão China Construction Bank (+10% para 65,5 mil milhões) e Agricultural Bank of China (+17%, 62), seguindo-se o Bank of China e o China Merchants. O segredo do sucesso chinês? "A par da rápida resposta do governo à covid, os investimentos atempados e contínuos no desenvolvimento digital", justificam o relatório.

Os EUA são a segunda potência neste ranking, completando os restantes lugares do top 10 - Bank of America, Citi, Chase, Wells Fargo e JP Morgan, com um valor acumulado de 313,7 mil milhões de dólares (274 mil milhões de euros) em 76 instituições representadas.

Olhando para a Europa, o britânico HSBC é a marca financeira mais valiosa, com os 18 mil milhões de dólares (uma subida de 6% face ao último relatório) a garantir-lhe o lugar 12 na tabela. Já se a análise incidir apenas na União Europeia, é o Santander que se destaca, com 15,4 mil milhões de dólares a corresponder à 18.ª posição do ranking.

Nas diferentes regiões, a liderança pertence ao DBS de Singapura, primeira entre as marcas financeiras da Ásia (no lugar 39), ao Itaú (51) na América Latina e ao QNB no Médio Oriente e África (45).

E Portugal? Na lista das 500 mais valiosas do mundo, constam BCP, CGD e BPI. O Millennium é o primeiro português a surgir, na 220.ª posição (subiu 14 lugares), ficando a CGD na 246.ª (caiu 13) e o BPI na 437.ª (+23). No que respeita ao valor das marcas, o ranking aponta 776 milhões de euros para o BCP, 645 milhões para a CGD e 239 milhões para o BPI.



