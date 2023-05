China restringe utilização de semicondutores da fabricante norte-americana Micron

© Pixabay

A China anunciou que vai proibir as empresas de infraestrutura crítica de comprar semicondutores à Micron Technology, alegando que a fabricante norte-americana representa "graves riscos para a segurança da rede" do país.

A Administração do Ciberespaço da China anunciou que a empresa, a maior fabricante de "chips" de memória dos Estados Unidos, "representa riscos significativos para a segurança da infraestrutura das cadeias de fornecimento de informação crítica". O regulador chinês ordenou que "os operadores de infraestrutura nacional crítica" parem de comprar produtos à Micron.

A medida surge depois de uma investigação de sete semanas à empresa, amplamente vista como uma retaliação contra os esforços dos EUA para restringir o acesso da China a tecnologias importantes.

Em outubro passado, Washington introduziu amplos controlos sobre a exportação de semicondutores, em coordenação com os Países Baixos e o Japão.

O Departamento de Comércio dos EUA disse que se opõe à decisão do regulador chinês, alegando que "não é baseada em factos".

"Esta ação, juntamente com outros ataques recentes a outras empresas norte-americanas, é inconsistente com as afirmações da República Popular da China de que está a abrir os seus mercados e está comprometida com uma estrutura regulatória transparente", apontou o Departamento de Comércio, em comunicado.

A agência disse que ia procurar um esclarecimento junto das autoridades chinesas.

"Também vamos dialogar com aliados e parceiros importantes para garantir que estamos bem coordenados para lidar com as distorções do mercado de "chips" de memória causadas pelas ações da China", acrescentou.

Analistas consideraram que a Micron é um primeiro alvo óbvio para Pequim, já que se trata de uma tecnologia mais facilmente substituída pelos "chips" produzidos pelos concorrentes sul-coreanos Samsung e SK Hynix. No mês passado, a Casa Branca pediu à Coreia do Sul que exortasse os fabricantes de "chips" a não preencher nenhuma lacuna de mercado na China se a venda de produtos da Micron fosse restringida.

Os centros de dados são um cliente particularmente importante para os semicondutores da Micron.

A decisão de Pequim ocorre um dia depois de os líderes do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) terem repreendido a China, durante uma cimeira no Japão, condenando o histórico de violações dos Direitos Humanos, políticas económicas coercivas e crescente assertividade militar nos mares do leste e do sul da China.