China Three Gorges subscreve 1,09% do capital da EDP por 209,5 milhões

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP. © D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Março, 2023 • 19:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A China Three Gorges (CTG), a maior acionista da EDP, subscreveu ações da empresa, equivalentes a 1,09% do capital, por 209,5 milhões de euros, por meio do processo de "accelerated bookbuilding" (ABB) lançado em 2 de março.

Num comunicado, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP explicou que a China Three Gorges (Europe), S.A. comunicou, na qualidade de membro do Conselho Geral e de Supervisão da elétrica, "ter subscrito 45.755.458 ações representativas de aproximadamente 1,09% do capital social da EDP".

Segundo a empresa, "a subscrição das ações pela China Three Gorges (Europe), S.A. ocorreu no contexto do aumento do capital social da EDP por meio do processo de "accelerated bookbuilding"" (venda acelerada) que foi "lançado pela EDP em 2 de março de 2023", sendo que as "ações foram criadas na Central de Valores Mobiliários e admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon em 07 de março 2023".

De acordo com o comunicado, estas ações foram subscritas pela CTG "ao preço de 4,58 euros por ação, correspondendo a um montante nominal de 1 euro e a um prémio de emissão de 3,58 euros por ação", acrescentando que "o montante total de subscrição das Ações pela China Three Gorges (Europe), S.A. equivale a 209.559.997,64 euros".

A EDP detalhou ainda que, "após o aumento de capital e a subscrição de ações acima referida, passam a ser imputáveis à CTG os direitos de voto relativos à totalidade das 872.818.863 ações representativas de 20,861% do capital social da EDP".

A EDP comunicou a 2 de março ao mercado o início de um 'accelerated bookbuilding' (ABB) de aproximadamente 1.000 milhões de euros, com o objetivo de deliberar, posteriormente, um aumento de capital para lançar uma OPA sobre a EDP Brasil.

"Na sequência do anúncio da EDP sobre a intenção de fazer um aumento de capital no valor de aproximadamente mil milhões de euros para financiar uma oferta pública para aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários da EDP Energias do Brasil, o Conselho de Administração Executivo, na sequência da emissão de um parecer prévio favorável do Conselho Geral e de Supervisão aprovou o lançamento de um ABB", lê-se num comunicado enviado à CMVM.

A OPA será financiada por um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, colocado junto de investidores institucionais, e 600 milhões de euros já tinham, nessa altura, o compromisso de investimento dos principais acionistas, incluindo o grupo China Tree Gorges.