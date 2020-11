Gigante Alibaba negoceia investimento de 300 milhões na portuguesa Farfetch

José Neves, fundador e líder da Farfetch. © Orlando Almeida/Global Imagens

A Alibaba está a negociar um investimento de cerca 300 milhões de dólares (257,5 milhões de euros) na Farfetch. A gigante do comércio eletrónica chinesa também está a avaliar a criação de uma uma parceria para o mercado chinesa com a plataforma de venda de moda luxo fundada e liderada pelo português José Neves.

A informação está a ser adiantada esta segunda-feira pelo portal The Information, especializado na área tecnológica.

A hipótese de investimento da Alibaba na Farfetch levou à forte subida das ações da empresa de José Neves. Os papéis da Farfetch estão a subir perto de 17%, para 32,90 dólares, o valor mais alto de sempre.

A Farfetch tem atraído cada vez mais a atenção dos investidores chineses. No início do ano, a chinesa Tencent participou, com 125 milhões de dólares, numa emissão de dívida convertível. Em junho de 2017, a empresa de comércio online JD.com colocou 397 milhões de dólares no capital da plataforma de José Neves.