Chocolateira Leonidas inaugura lojas em Torres Vedras e Leiria

A belga Leonidas Chocolates abriu esta segunda-feira uma nova loja em Torres Vedras e inaugura outro espaço em Leiria na terça-feira. De acordo com a marca "a Páscoa será ainda mais doce" nestas duas cidades com a presença das suas novas lojas.

E, para continuar em modo doce, a Leonidas disponibiliza, nesta época pascal uma coleção de 20 sabores diferentes de ovos de Páscoa. O destaque é para o ovinho com sabor a cookie dough. Esta novidade é recheada com massa de biscoito "que promete uma explosão de sensações", garante a Leonidas.

Para além desta nova doçura clássico, os existem ainda ovos de chocolate branco com creme de manteiga sabor a café e pralinê, o de chocolate de leite com recheio de caramelo salgado e o de chocolate negro recheado de ganache de framboesa, entre outros.

Para além dos tradicionais ovos, a Leonidas desafia ainda a conhecer os coelhinhos, ursos, gatos ou galos feitos de chocolate belga. Para além das amêndoas com chocolate negro, de leite e caramelo, para todos os gostos. "Quem gosta de oferecer chocolates na Páscoa só terá dificuldade em escolher entre as originais embalagens, com vários tamanhos e sabores", declara a marca.