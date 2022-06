Chocolateira Leonidas realiza convenção anual em Fátima

Convenção realiza-se este fim de semana © DR

Realiza-se este fim de semana, em Fátima, a Convenção Anual da Leonidas - empresa belga de chocolates - que também celebra o 110º aniversário da marca.

No evento é esperada a presença de todos os franchisados portugueses da Leonidas e as lojas que este ano completam cinco anos receberão um prémio.

Como explica a chocolateira, em comunicado, serão ainda atribuídas "cinco menções honrosas à loja campeã de vendas, ao espaço com maior crescimento de vendas, ao melhor desempenho em nova loja e às duas melhores revelações de decoração de montra". Ao todo, a Leonidas espera reunir 44 franchisados, já em funcionamento e também aqueles que preveem abrir os seus espaços até ao final do próximo mês.

No decorrer da convenção serão ainda apresentadas as novas embalagens da marca e dos novos produtos, que em breve estarão à venda. Os franchisados ficarão ainda a conhecer as próximas campanhas sazonais da Leonidas.

Para além da retrospetiva de 2021 - ano em que a empresa recebeu o prémio Cinco Estrelas Regiões na categoria Chocolatarias e adquiriu a sua frota própria para distribuição -, serão também apresentadas as coleções e campanhas para o próximo ano.

Toda a equipa da empresa estará presente na convenção.