Chocolates Vinte Vinte com nova loja na Rua das Flores

O novo espaço na Rua das Flores foi inspirado na loja e cafetaria da Vinte Vinte no Museu do Chocolate do WOW (World of Wine) © André Rolo / Global Imagens

A Vinte Vinte, marca de chocolate do grupo The Fladgate Partnership, nascida no Museu do Chocolate, no WOW - World of Wine, em Vila Nova de Gaia, tem agora uma loja na Rua das Flores, em pleno centro histórico do Porto.

Tal como em Vila Nova de Gaia, o novo espaço divide-se entre loja e cafetaria, permitindo a compra para levar ou a degustação, no momento, de chocolate feito das mais diversas formas, das tabletes aos bombons, sem esquecer os bolos e até o chocolate quente, que pode ser bebido ou, se preferir, comido à colher.

"Aproveitámos a abertura da loja para lançar o nosso chocolate quente com diversas origens, ou seja, o cliente pode escolher o chocolate consoante o país de origem do cacau. Outra característica importante é o facto de darmos o leite à parte, ou seja, cada pessoa pode escolher se quer beber o chocolate ou se prefere deixá-lo numa textura que permita comer à colherada", explica o mestre chocolateiro da Vinte Vinte.

Em dois anos, os chocolates da Vinte Vinte estão já a ser exportados para países como Espanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, República Checa, Áustria e Estados Unidos da América.

Pedro Araújo acrescenta: "A distribuição é a nossa prioridade, mas não queremos descurar o contacto com o nosso consumidor. Termos lojas próprias permite-nos saber o que vendemos e poder explicar melhor às pessoas o que é bom chocolate, aquele que é produzido a partir de favas de cacau, com respeito por toda a cadeia de valor. É provável que este conceito de lojas Vinte Vinte cresça e chegue a mais localizações".