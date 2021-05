Churchill's com leilão solidário no Instagram

Pintura de Richard de Luchi © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 26 Maio, 2021 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Churchill's decidiu comemorar a reabertura da Quinta da Gricha ao turismo partilhando com os seus seguidores no Instagram algumas pinturas a óleo e aguarelas realizadas durante os meses de confinamento, em 2020, tendo por cenário inspirador a Quinta e a paisagem duriense. As obras são da autoria do artista Richard de Luchi e vão ser leiloadas no Instagram da Churchill"s. O valor total que for arrecadado com o leilão irá reverter para a Bagos D"Ouro, uma associação que apoia e promove a educação de crianças e jovens carenciados no Douro.

A ação solidária da Churchill"s arranca já amanhã com um giveaway. Os valores base de licitação variam entre os 40 e os 70 euros e as ofertas devem ser feitas através de comentário na imagem da obra que se pretenda licitar. A pintura ficará para quem oferecer o valor mais alto.

"Quando o pintor e amigo de longa data da Churchill"s, Richard de Luchi, aceitou o convite para a primeira residência artística no Douro em 2020, pode ter pensado que estava a fazer uma escolha invulgar ao retirar-se do mundo e mudar-se para junto das vistas arrebatadoras e do silêncio meditativo do Douro. Não poderia imaginar quantas pessoas em breve se juntariam a ele num confinamento global, muito para além dos socalcos do Douro que emolduram a paisagem da Gricha", anuncia a empresa em comunicado.

Em março e abril de 2020, de Luchi foi o único residente na Gricha Vineyard House, cruzando-se, apenas, ao longo com as pessoas da equipa de viticultura da Churchill"s. Durante esses dois meses, o artista britânico com residência em Portugal há longas décadas, dedicou-se a pintar em silêncio, telas a óleo e aguarelas das paisagens da Quinta e dos movimentos preguiçosos dos três cães que lhe faziam companhia.

Richard acredita que a crise global que se instalou devido à pandemia da Covid-19 se sente nas mais de cinquenta peças produzidas. "[Havia] uma estranha quietude que pairava sobre a paisagem e as coisas, sabendo que o mundo estava a passar por um momento tão estranho e diferente de tudo o que vivemos antes", refere Richard de Luchi, sublinhando: "Era impossível não pensar nisso enquanto estava a trabalhar... Nessa altura fiz o que todos nós fazemos em tempos de stress, continuar a olhar em frente".

Uma parte do seu trabalho ficará em permanente exposição na Gricha Vineyard House no Douro e nas Caves da Churchill"s, em Vila Nova de Gaia. Mas há sete lotes que estarão a leilão no Instagram da Churchill"s, com todos os lucros a reverterem para a IPSS Bagos D"Ouro, cuja missão é a de apoiar crianças e jovens carenciados do Douro no seu percurso escolar.

"A Quinta da Gricha é o sítio perfeito para a contemplação criativa e, por isso, desde o primeiro dia que procurámos receber residentes artísticos", explica Zoe Graham, diretora de vendas de marketing da Churchill"s e filha do fundador Johnny Graham. "Ficámos muito contentes quando o Richard aceitou o nosso convite para a primeira residência e sentimo-nos verdadeiramente honrados pela forma tão bonita como ele captou a beleza e a tranquilidade desta paisagem única, especialmente numa altura em que vivemos tempos tão conturbados."