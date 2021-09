Cibersegurança à portuguesa vale investimento de 13 milhões na Jscrambler

Rui Ribeiro e Pedro Fortuna são os dois fundadores da Jscrambler. © DR

O desenvolvimento de produtos de cibersegurança para aplicações móveis e na internet valeu um investimento de 13 milhões de euros à Jscrambler. A série A de financiamento da tecnológica portuguesa foi anunciada esta quinta-feira e foi liderada sociedade de capital de risco francesa Ace Capital Partners, acompanhada pelas portuguesas Portugal Ventures e Sonae IM.

A injeção de capital vai servir para reforçar as áreas de marketing e de vendas na Europa e nos Estados Unidos. O montante também permitirá acelerar o desenvolvimento do produto.

O anúncio da operação também coincide com a entrada do especialista Pedro Abreu para a administração da Jscrambler, depois da passagem por empresas de cibersegurança como McAfee e Forescout.

Fundada no Porto em 2014, a Jscrambler conta atualmente com uma equipa de 40 pessoas. A anterior injeção de capital, em ronda seed (semente) tinha rendido 2,3 milhões de dólares (1,96 milhões de euros, no câmbio atual).

A série A da tecnológica portuguesa ocorre num ano marcado pelo aumento de ataques a empresas de distribuição de sistemas informáticos. Os autores dos ataques roubam dados confidenciais dos utilizadores com fins malignos. A solução da Jscrambler evita que os piratas informáticos tenham acesso a informação sensível.