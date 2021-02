Ciclo de conferências celebra os 40 anos da AESE

Lisboa, 09/12/2020-Dinheiro Vivo 9º Aniversário Fátima Carioca-Reitora da AESE (Ricardo Gonçalves/ Global Imagens ) © Ricardo Gonçalves/ Global Imagens

Uma conferência todos os meses, até julho, sobre temas como degradação do ambiente e dos recursos naturais, as desigualdades sociais, a ausência de cooperação, a falta de justiça e as falhas de liderança e de governo global.

O ciclo de conferências vai assinalar os 40 anos da AESE Business School, fundada em 1980. Será uma conferência por mês até à 15ª assembleia de alumni e vão contar com professores, dirigentes e líderes empresariais de renome nacional e internacional.

Maria de Fátima Carioca, dean da AESE, diz que "as linhas fraturantes abordadas no ciclo de conferências nunca estiveram tão expostas" e que "as sucessivas crises que enfrentamos, levaram a que não só as empresas repensem a sua atuação, como toda a sociedade reflita sobre a forma como lida com temas tão importantes", pelo que a AESE "orgulha-se de poder participar e contribuir para o debate de temas fundamentais para a nossa sociedade."

A primeira conferência será já esta quyinta-feira, 25 de fevereiro, com o tema The Science of Happiness: Leadership Strategies for Success in Difficult Times.

Seguem-se temas como: The Value of Everything: Distinguishing Value Creation from Value Extraction; Media: presente e futuro, com Francisco Pinto Balsemão; Sharing Economy; The future of remote work.

A assembleia de alumni será a 25 de junho e o ciclo de conferências termina a 13 de julho com o tema Training leaders for the new future.