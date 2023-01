Cidade da Praia recebe primeira edição da Leadership Summit Cabo Verde

Cidade da Praia, Cabo Verde © DR

Uma empresa portuguesa, Tema Central, e uma agência cabo-verdiana, The Office Public Affairs, uniram-se para levar uma conferência de líderes para Cabo Verde. O evento que terá como tema "Nova Liderança Digital", terá lugar na Cidade da Praia, dia 23 de março.

Em comunicado, as empresas dão a conhecer o encontro que pretende produzir conhecimento relevante em todas as áreas relacionadas com liderança. A conferência contará com a presença de vários oradores nacionais e internacionais que vão debater questões relacionadas com os desafios que se colocam aos líderes e empreendedores perante a transformação digital.

O tema desta cimeira será a "Nova Liderança Digital" e serão debatidos temas como "O digital acelerador do empreendedorismo em benefício das organizações e da comunidade"; "Integrar as ciências humanas com a tecnologia digital"; "A nova existência deve conciliar WEB 3.O, 5G, Metaverso, Realidade Aumentada, 3D, Dinheiro Virtual e NFT, com a definição do que significa ser humano e com todo o enquadramento ético e moral a ele inerente".

A cibersegurança também não ficará fora de debate, especialmente considerando a sua crescente importância para as organizações, para os Estados, e para o mundo, merecendo uma especial atenção de todos os líderes.

A Leadership Summit já acontece em Portugal há seis anos e pretende a organização que o evento também se torne anual em Cabo Verde. A ideia será reunir os principais líderes nacionais e internacionais, assim como líderes de organizações públicas e privadas, empreendedores, professores, estudantes, jornalistas, e líderes de opinião.

Segundo Filipe Vaz, CEO da Tema Central, a Leadership Summit Cabo Verde será o primeiro evento integrado no projeto de internacionalização dos eventos Leadership Summit para os PALOP. Além disso, refere que "representa a possibilidade de alargar aos PALOP a produção e divulgação do conhecimento para a liderança".

Já para Ricardo Henriques Tomás - partner da The Office Public Affairs -, levar a Cabo Verde um evento de liderança de grande dimensão, é "poder acrescentar valor ao que já se faz tão bem neste país, atendendo ao facto de Cabo Verde ser um hub de negócios de África para o mundo", sublinha.