Cinco dicas para comprar na Black Friday

A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para encontrar produtos a preços baixos, ou um caminho perdido para comprar produtos impulsivamente, que não são necessários. Segundo dados da Emma - The Sleep Company, 44% dos europeus sentem-se ansiosos devido ao clima económico vivido e 42% dos consumidores lamentam as compras da Black Friday, com os produtos eletrónicos a serem a compra de que mais se arrependem.

Esta é uma altura em que, mais do que nunca, é importante haver consciência financeira e não largar os cordões à bolsa. É preciso existir uma seleção prévia do que o consumidor precisa verdadeiramente.

Assim, a Emma partilha cinco dicas para que seja possível maximizar as poupanças na Black Friday e comprar o que realmente é necessário.

1- Fazer uma lista

De acordo com o estudo da empresa, 58% das compras na Black Friday são por impulso. Por isso, há que escrever uma lista com os produtos que realmente são precisos e se compraria esse produto em específico se a Black Friday não existisse.

2- Definir um orçamento

Calcule o orçamento que tem disponível e estabeleça o valor que pode gastar nas compras da Black Friday. Este método ajudará a priorizar as escolhas e evitar que as compras realizadas neste dia se tornem despesas desnecessárias.

3- Comprar online

Um dos benefícios para fazer compras online é a possibilidade de comprar preços mais rapidamente, o que não acontece nas lojas físicas.

Fazer compras nas lojas físicas pode aumentar a probabilidade das compras por impulso, devido à confusão instalada nos centros comerciais. Estar nas lojas pode tirar a paciência e a capacidade de pesar racionalmente a compra, sendo que os vendedores também podem influenciar na hora da compra.

4- Há tempo para tudo

A Black Friday pode fazer com que acredite que há um tempo limite e que se não for o primeiro a comprar, outro cliente o poderá fazer. Esta pressão leva a escolhas desnecessárias e precipitadas. Os consumidores tendem a concentrar as compras no dia da Black Friday, quando a maioria das marcas têm os mesmos descontos por períodos mais longos.

De acordo com os dados da Emma do ano passado, a Black Friday é quando o maior pico acontece, seguido de perto pelo domingo seguinte, com mais do dobro das compras que a média para o resto do período de descontos.

Segundo a empresa, a hora mais popular para fazer encomendas é entre as 20h00 e as 21h00 e o tempo menos popular é entre as 02h00 e as 04h00 da manhã.

5- Pensar no tempo de vida do produto

As dez categorias de produtos mais comprados em todo o mundo durante a Black Friday são vestuário, dispositivos eletrónicos, calçado, cosméticos e perfumes, eletrodomésticos, presentes, produtos infantis, livros, acessórios desportivos e lingerie.

Pense em comprar um produto com uma vida útil maior, que tenha a maior duração possível. Assim, será mais fácil pensar na Black Friday como um período de poupanças e não de despesas.