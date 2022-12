Cinco dicas para comprar online em segurança este Natal

© Pixabay

Dinheiro Vivo 19 Dezembro, 2022 • 17:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As conclusões de um estudo realizado recentemente pela NordVPN revelam que os portugueses passam quase duas horas por semana a fazer compras online. De acordo com uma pesquisa da empresa Juniper, as fraudes relacionadas com e-commerce podem ultrapassar os 41 mil milhões de dólares até ao final de 2022.

A época de Natal pode propiciar fraudes e golpes, nomeadamente através de anúncios aparentemente imperdíveis e oportunidades que parecem ser boas de mais para ser verdade.

Para que não seja apanhado desprevenido, siga estas cinco dicas para fazer compras online em segurança.

1) Certifique-se que está na loja online correta

Um dos principais sinais de que pode não estar no site oficial de uma loja é o nome apresentado no URL não estar escrito corretamente ou conter carateres que a marca não utilize no seu nome. Se for comprar num site que nunca utilizou, procure informação no site que possa ajudar a esclarecer se é administrado por uma empresa legítima.

Características como um design pobre do site, textos com incorreções, nomes de domínio suspeitos ou informações de contacto duvidosas também são sinais de alerta. Nestes casos, não deve fornecer os seus dados de contacto e de cartão de crédito.

2) Atenção aos URL curtos

URL mais curtos são frequentemente utilizados pelos especialistas em marketing, uma vez que os mais longos são esteticamente menos apelativos. No entanto, esta prática também pode ser utilizada por criminosos para esconder o URL que de facto vai ser aberto.

Se se deparar com um site cujo URL é curto, procure sempre pesquisar o endereço manualmente, desta forma pode evitar entrar num site que não é fidedigno.

3) Prefira sites HTTPS

Os sites que utilizam o protocolo HTTPS garantem que os seus dados pessoais estão protegidos por encriptação. Por isso, deve sempre preferir endereços que começam com esta designação.

Contudo, tenha atenção: um ícone de cadeado com HTTPS à frente do URL não garante necessariamente a segurança do site.

4) Evite usar redes Wi-Fi públicas

As redes públicas oferecem menos segurança e são frequentemente vigiadas por hackers que pretendem quebrar essas ligações fracas e aceder à informação. Os computadores de acesso público também são um meio pouco seguro para fazer compras online.

Idealmente, faça as suas compras no seu computador pessoal e com uma rede Wi-Fi fechada para preservar a segurança dos seus dados.

5) Confirme sempre os seus extratos bancários

Uma das formas de garantir que não está a ser enganado é controlar os seus gastos e despesas.

É a maneira mais fácil de identificar eventuais atividades suspeitas e agir rapidamente, se identificar uma transação que não autorizou.