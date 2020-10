Cinco filmes portugueses concorrem para melhor filme de turismo do mundo

Está já online a competição CIFFT “People’s Choice” Award 2020, que tem como missão escolher o melhor filme de turismo do mundo. Portugal apresenta-se com cinco candidatos.

Os vídeos “Life is Now” e “The time has come!”, do Turismo do Centro de Portugal; “Living it together”, do Município de Torres Vedras; “MTB Stories”, da Rota Vicentina; e “Vizela”, do Município de Vizela, são os representantes nacionais, de acordo com o comunicado.

Cada vez mais, os canais digitais são utilizados para promover os destinos locais. Uma tendência que foi acentuada com a pandemia de covid-19 e que deverá continuar a crescer nos próximos meses, uma vez que, muitos dos atores do turismo estão já a preparar a retoma da atividade para o pós-pandemia.

Ainda não é possível prever quando tal irá suceder, mas as novas tendências trazidas pela necessidade distanciamento social, levando muitos a escolherem turismo de natureza e turismo rural, deverão manter-se, apontam várias organizações internacionais. Além disso, as novas gerações demonstram uma utilização crescente dos canais digitais.

“Os vídeos portugueses trazem para o público uma amostra da diversidade e da riqueza das experiências turísticas que poderão encontrar no país. Tudo isto, por meio de mensagens criativas, sons e imagens de tirar o fôlego”, pode ler-se no comunicado.

Alexander V. Kammel, diretor do CIFFT, defende no documento que “chegou a hora do público conhecer e votar nos vídeos que estão a elevar o padrão de excelência na promoção de destinos, produtos e serviços turísticos. O Grand Prix CIFFT Circuit, em conjunto com o CIFFT ‘People’s Choice’ Award, é a maior competição da indústria do vídeo de turismo e seu voto pode fazer a diferença na escolha do melhor”.

Nesta edição do “People’s Choice” Award 2020 participam 31 vídeos de promoção turística, originários de 16 países.