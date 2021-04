Cinco tendências de mudança nas marcas com a pandemia

Pandemia acelerou o uso da realidade virtual e inteligência artificial © Hector Retamal/AFP

O comportamento humano mudou. Mudou o trabalho, o entretenimento, o ensino e a noção de saúde e bem-estar. E por isso mudou o consumo. O último ano - por força da pandemia de covid-19 - levou à aceleração da transformação digital, inteligência artificial e realidade virtual. E a partir de 2021, será fortalecido ainda mais o crescimento do uso da tecnologia, da digitalização e de novas formas de trabalho e de entretenimento. E ao analisar estas mudanças comportamentais que impactam nas marcas, o grupo Publicis em Portugal aponta cinco grandes tendências para este ano.

"As marcas são uma linguagem, um conjunto de códigos que transmitem valores, imagem e perceção e que acreditamos ajudam a construir a nossa identidade", explica Patrícia Araújo, head of strategy & business development do grupo Publicis em Portugal. "Num cenário em que estamos mais isolados, e em que a dinâmica social fica confinada a um ecrã, as marcas assumem um papel diferente. Ganham inevitavelmente um cariz mais funcional, exigindo que sejam mais fidedignas a um propósito real e relevante".

Tendências para 2021

A equipa estratégica do grupo Publicis em Portugal criou um documento que "pretende ser uma espécie de farol que vai ajudando [as empresas] a navegar neste tempo novo e conturbado que vivemos", perspetivando as tendências para este ano e pondo em retrospetiva as do ano passado.

Em 2021, Virtual anything é a primeira grande tendência. Tornar tudo virtual. Ao máximo. Aqui, o grande impulsionador são os vínculos emocionais estabelecidos. Veja-se o exemplo das Experiências Online na plataforma Airbnb. Estas sessões de vídeo interativas em direto estão a ligar anfitriões a clientes em todo o mundo, levando-lhes vivências a casa, mesmo confinados. "Vencedores serão os que testarem e explorarem todas as possibilidades criativas associadas", conclui o documento.

Como se intensificou a preocupação com a saúde, que se irá manter, as pessoas esperam das marcas sinais claros de segurança. Health economy emerge é a segunda tendência. Ou seja, o desafio para as marcas é que se tornem parte deste ecossistema saudável. "Este é o momento para as marcas assumirem esta responsabilidade e determinarem os passos que devem dar para ajudar a criar um novo normal que promova uma vida saudável para todos nós."

Na terceira tendência, Home forever home , Patrícia Araújo explica que "se inevitavelmente temos que ficar em casa, cuidamos para que a nossa casa esteja o melhor possível e, por consequência, categorias de negócio que permitem uma casa mais funcional e confortável, crescem". O grande desafio é as marcas entrarem na casa das pessoas - que para muitos passou a ser também o seu escritório, escola, ginásio, cinema, a loja e o consultório médico. Este confinamento tem "um impacto poderoso na vida dos consumidores, desde a escolha de vestuário aos gastos com tecnologia, aos hábitos alimentares e por aí em diante". Como esta tendência se deverá manter, as marcas têm de ir ao encontro dos consumidores onde quer que estes estejam, levando-lhes "conveniência, conforto e diversão".

"Na realidade, o sucesso e crescimento das marcas e empresas é diretamente proporcional à capacidade de adaptação", explica Patrícia Araújo. "Um exemplo imediato vê-se na [quarta] tendência de Shop in streaming, onde vemos já como uma realidade, pequenos negócios de bairro que fazem montra dos seus produtos nas redes sociais, através de vídeo (por vezes quase amador)." Exemplo disso são as pequenas lojas de roupa que tornaram esta experiência de entretenimento em tempo real um motor de vendas.

A última tendência, Brand standing, obriga as marcas a afirmarem a defesa das suas causas com atos reais, quer seja interna ou externamente. É passar das palavras aos atos. E a covid-19 e movimentos e protestos em defesa de justiça racial e de direitos civis que surgiram em 2020 - como Black Lives Matter - fizeram aumentar a pressão sobre as marcas. "A tendência que denominámos como Brand standing é aquela que deveremos ter mais em conta, pois é a que tem impacto mais profundo e a médio, longo-prazo", conclui a líder da equipa estratégica.

O que não foi alcançado

"Das cinco tendências que perspetivámos para 2020, três delas concretizaram-se. Inclusive saíram reforçadas com o impacto da pandemia." São elas 1) o vídeo - que é o "grande contador de estórias"; 2) a transparência - os consumidores querem ter a certeza que fizeram a escolha certa e cabe às marcas revelar os seus valores; e 3) a personalização - que se traduz na adaptação das marcas às necessidades de momento dos clientes.

"As outras duas sofreram um impacto inverso", explica Patrícia Araújo. "Quando analisamos Digital detox [a que podemos chamar quarta tendência], vemos que o caminho que a sociedade levava, na sua relação com o universo digital, conduzia a um sentimento de rutura." Só que o isolamento levou a mudanças. "O universo digital intensificou-se, porque ganhou uma nova lente de necessidade. Tornou-se o elo social."

"Da mesma forma, quando analisamos a tendência de Eco-Shame [a quinta para 2020], vemos que o movimento da sustentabilidade e da consciência da importância de cuidar e nutrir o planeta, não conseguiu desenvolver-se no ritmo que se projetava", prossegue a especialista. "O atual contexto ao colocar-nos em casa mostrou o impacto humano no planeta e aumentou a consciência ambiental. Ao mesmo tempo que cuidar de nós, humanos, exigiu provisoriamente que aumentássemos o consumo de recursos nocivos ao planeta".