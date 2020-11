Cinemas receiam que, sem apoio estatal, entre 40 a 50% das salas fechem até dezembro

Salas de cinema da UCI © DR

Ao jornal Público, a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) avança que as medidas aplicadas a 121 concelhos do país, que incluem restrições à circulação entre as 23h e as 5h de dias úteis e a partir das 13h aos fins de semana, estão já a ter consequências para as salas de cinema.

Paulo Santos, da FEVIP, indica ao diário que, desde que as medidas foram anunciadas, no sábado passado, há já "dezenas de salas" que reduziram horários e outras que não abrirão aos fins de semana. Noutros casos, será estudada uma única sessão por dia ao sábado e domingo, de manhã.

A associação indica que, após António Costa anunciar novas medidas, foi registada uma quebra imediata de 25% do pouco público que ainda ia ao cinema.

Paulo Santos avança ao Público que, caso não haja apoio estatal, como por exemplo "uma linha de crédito especial", "até dezembro fecham 40 ou 50% das salas".

As limitações dos dias úteis implicaram ainda adaptações aos horários de exibição de alguns cinemas, para garantir que as sessões terminam antes das 22h30, arrancando uma nova fatia da faturação.