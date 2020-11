CIP. António Saraiva eleito vice-presidente da BusinessEurope

O presidente da CIP, António Saraiva, fala aos jornalistas à chegada para à reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, Lisboa,que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 15 de outubro de 2020 . ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, foi eleito esta sexta-feira vice-presidente da BusinessEurope, que representa as principais federações empresariais nacionais de 35 países europeus, sabe o Dinheiro Vivo.

A eleição de António Saraiva foi confirmada na reunião do conselho de presidentes da BusinessEurope, que decorreu de forma virtual e teve como primeiro ponto da ordem de trabalhos uma troca de impressões com o governo português sobre as prioridades da futura presidência portuguesa da UE, que vai decorrer no primeiro semestre de 2021.

António Saraiva, presidente da CIP desde 2010, vai assumir este cargo num período em que a confederação fará a ligação entre a presidência Portuguesa da União Europeia e a BusinessEurope.