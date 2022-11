CIP apela a que Governo evite no PRR erros de execução dos apoios covid

António Saraiva, presidente da CIP. © Paulo Spranger /Global Imagens

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) reagiu às conclusões da auditoria do Tribunal de Contas que avaliou a eficácia de 24 medidas tomadas pelo Governo para apoiar a economia na sequência da pandemia de covid-19. "A auditoria do Tribunal de Contas chegou a conclusões graves e muito preocupantes , mas não surpreendem a CIP", avança a confederação dos patrões em comunicado. A avaliação do Tribunal de Contas conclui que a execução dos valores previstos foi "insuficiente", não ultrapassando os 84%. Cerca de 1,8 mil milhões de euros de ajudas às empresas ficaram por executar.

A entidade liderada por António Saraiva recorda que pouco depois de os apoios terem sido anunciados, a CIP chamou "a atenção para o problema e, agora, surge a confirmação. Apenas 37,5% dos apoios tiveram execução financeira pelo Governo; e 90% desses apoios foram de garantias públicas para crédito bancário. Ou seja, dois terços das políticas públicas anunciadas pelo Governo para fazer face ao impacto da pandemia falharam os objetivos: proteger e ajudar as empresas num momento de extrema dificuldade".

A confederação defende que a ineficácia dos apoios covid tem impacto negativo na competitividade das empresas nacionais, colocando-as "em desvantagem perante as congéneres europeias, com quem competem diretamente, uma vez que os apoios que lhes foram prometidos não só foram executados como foram de valor mais elevado", lê-se ainda na nota à imprensa.

A CIP considera que agora a preocupação do Governo deve ser garantir a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). "É impossível recuperar o passado, mas é importante cuidar do futuro e evitar os mesmos erros. É fundamental garantir que os fundos do PRR e os outros instrumentos de apoio económico não tenham o mesmo desfecho. O próprio governador do Banco de Portugal reconheceu, há poucos dias, que a taxa de execução do plano está muito abaixo da prevista".

Se os investimentos do PRR falharem, defende ainda a CIP, "isso significaria o fim para muitas empresas e teria um forte impacto no emprego. É fundamental que as empresas consigam garantir a robustez necessária para enfrentarem o momento atual e, assim, consigam superar os choques inflacionário e energético em curso".