CIP: Empresas registam quebras de vendas em novembro

Manifestação de empresários e trabalhadores da área da restauração organizada pelo movimento de cidadãos "A Pão e Água", que protestam no centro do Porto contra as medidas anunciadas pelo Governo de recolhimento obrigatório mais alargado nos fins de semana dos próximos 15 dias, Avenida dos Aliados, Porto, 13 de novembro 2020. © José Coelho/Lusa

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) anunciou esta segunda-feira que se registou uma quebra nas vendas e na prestação de serviços em todo o tipo de empresas em Portugal, das mais pequenas às maiores, comparando com o mesmo mês do ano passado.

Esta é uma das conclusões de um inquérito desenvolvido com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, divulgado hoje pela CIP.

O mesmo inquérito apontou que as empresas esperam uma quebra das vendas para os próximos quatro meses, com a exceção das grandes empresas.

"As expetativas de vendas das empresas respondentes para os próximos 4 meses é claramente negativa face a 2019 ", concluiu o inquérito.

"Mas a expetativa de vendas melhorou sobretudo nas grandes e médias empresas, facto que não deve ser alheio às notícias sobre vacinação e sobre chegada de fundos europeus. Só nas grandes empresas a expetativa é positiva, sendo muito negativa nas micro e pequenas empesas", adiantam as conclusões do inquérito.

O presidente da CIP, António Saraiva, afirmou na apresentação dos resultados do inquérito, numa conferência online, que espera que haja uma redução do clima de medo entre a população que leve a um aumento do consumo e da faturação das empresas. Destacou que o anúncio da disponibilização da vacina servirá para "remover o medo que está instalado nos consumidores" e para "acelerar o consumo, acelerar a procura".

Em termos de recursos humanos, há mais empresas a planear despedimentos nos próximos quatro meses - 14% - do que as que pensam contratar - 12% -, concluiu o inquérito.

Desde o dia 9 de novembro que Portugal tem estado em situação de estado de emergência, o que tem levado a um agravamento da situação débil em que já se encontravam algumas empresas, nomeadamente de setores mais penalizados pelas medidas restritivas do Governo, como a restauração e as empresas ligadas ao setor do turismo.

A epidemia do novo coronavírus terá provocado mais de 1,6 milhões de vítimas mortais a nível mundial, registando-se 72,1 milhões de pessoas com teste positivo ao novo vírus, segundo a agência AFP, citada pela Lusa.

Em Portugal, o balanço de número de vítimas mortais ascende a 5.649, contabilizando-se 350.938 casos positivos ao novo vírus, segundo os últimos dados disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde.