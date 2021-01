CIP. "Governo não pode hesitar em investir na recuperação económica"

O presidente da CIP, António Saraiva, fala aos jornalistas à chegada para à reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, Lisboa,que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 15 de outubro de 2020 . ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A CIP entende que o esforço das empresas para manter postos de trabalho em 2020 fica confirmado nos dados da execução orçamental do último ano, conhecidos esta semana. O Ministério das Finanças confirmou que o défice orçamental de 2020 ficará abaixo dos 7,3% do Produto Interno Bruto, resultados que resultados "traduzem, em parte, a resiliência do mercado de trabalho", refere a CIP em comunicado.

"Os dados divulgados na execução orçamental de dezembro indicam ainda que o melhor desempenho foi também alcançado através da realização de despesa pública abaixo do previsto" e que "confirmam que o esforço de manutenção de emprego feito pelas empresas foi muito além do esperado, contribuindo para o melhor comportamento da receita fiscal e contributiva, bastante superior ao previsto, designadamente no que se refere à receita de IRS e IRC e também das contribuições para a Segurança Social".

No mesmo documento, a CIP refere que os dados vêm ainda confirmar "a justeza e a coerência de a CIP ter, desde o início, apontado como objetivo comum a necessidade de defender ao máximo o emprego e as empresas" e que esse "esforço das empresas para manter a atividade económica, ainda que em níveis modestos e com custos significativos, contribuiu para que a crise económica não produzisse todos os efeitos destrutivos esperados."

Apela por isso a que o estado não se retire da economia: ""este não é um momento para reduzir a intervenção do Estado, como a execução da despesa sugere estar a acontecer. A atividade económica é fundamental para manter a coesão social de Portugal, além de contribuir para a segurar as finanças públicas. Neste sentido, à semelhança do que está a acontecer noutros países europeus, o Governo não pode hesitar em investir na recuperação económica e no apoio às empresas."

Para combater a pandemia da covid-19, a confederação defende uma "massificação da testagem rápida para a rápida identificação e isolamento dos casos positivos", porque "custos económicos e sociais desta paragem têm de ser evitados de forma inteligente. Não há tempo a perder", conclui.