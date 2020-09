CIP manifesta preocupação com atraso nas negociações do Brexit

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal manifesta, através de comunicado, “a maior preocupação” com o atraso na negociação de um acordo sobre as relações futuras entre o Reino Unido e a União Europeia. A confederação refere ainda que este atraso coloca as empresas “perante riscos acrescidos num momento de maior fragilidade”.

Com uma nova ronda nas negociações a decorrer, a CIP indica que “tem vindo a sublinhar, desde o início deste processo, a importância para as empresas de se chegar a um acordo razoável que permita proteger as relações comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido”.

“Consideramos que ainda é possível chegar a um acordo razoável, em tempo útil, mas é necessária vontade política para que esse objetivo seja alcançado”, destaca o presidente da CIP, António Saraiva.

O estudo “Brexit: As Consequências para a Economia e para as Empresas Portuguesas”, promovido pela CIP em 2018, concluiu que o Brexit terá um efeito negativo de 15% nas exportações portuguesas para o Reino Unido, mas que as perdas potenciais poderão chegar aos 26%, num cenário mais negativo, caso a UE e o Reino Unido não cheguem a acordo. É estimado um impacto negativo entre 0,5% e 1% no PIB português.

“As empresas e as economias estão já a enfrentar o impacto devastador da pandemia de covid-19 e não podem ser sobrecarregadas com mais uma situação que terá custos muito elevados”, afirma António Saraiva.