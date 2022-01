Só 46% das empresas mantinham teletrabalho no início do ano

© Chris DELMAS/AFP

Menos de metade das empresas mantinham no início deste mês a totalidade ou parte dos trabalhadores em atividade remota, segundo nova edição do inquérito Sinais Vitais da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e da unidade Marketing Future Cast Lab do ISCTE.

Os dados, apresentados nesta segunda-feira, indicam que apenas 10% das empresas ouvidas - 423 no total - tinham todo o pessoal em teletrabalho, e que 36% tinham parte das equipas em teletrabalho.

A maioria, 54%, não mantinha qualquer trabalhador em regime de teletrabalho no arranque deste ano, marcado pelo retorno, até ao final da passada semana, da obrigatoriedade de atividade remota quando as funções desempenhadas pelos trabalhadores são compatíveis com este regime.

Os dados, defendem os responsáveis pelo estudo, são influenciados pela composição do universo de empresas inquiridas, sendo que praticamente metade da amostra (48%) do estudo corresponde a empresas de atividade industrial e do sector da energia. Seguem-se, com maior representatividade, outros serviços (23%) e comércio (12%).