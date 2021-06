CIP: Metade das empresas prevê que impacto do PRR na sua atividade será pouco ou nada significativo

Fábrica da Ramirez em Matosinhos. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins/Global Imagens

Metade das empresas portuguesas estima que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) terá pouco ou nenhum impacto na sua atividade económica.

Esta é uma das conclusões de um inquérito da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) divulgado esta segunda-feira.

Segundo o estudo, 55% das empresas portuguesas antecipa que o impacto do PRR na sua atividade será nada ou pouco significativo. Apenas 14% das empresas prevê que o PRR irá ter algum significado na sua atividade. O PRR português deverá ser aprovado esta semana pela Comissão Europeia.

De acordo com o inquérito, 66% das empresas apontaram que não se candidataram a medidas de apoio do Governo nos últimos 3 meses, sobretudo por não reunirem as condições de elegibilidade.

Quase metade das empresas inquiridas - 46% - afirmou ter registado uma diminuição das suas vendas em maio de 2021 face a maio de 2019. As quebras nas vendas registaram-se sobretudo nas micro e pequenas empresas. Em média, as vendas diminuiram 36%.

Mais de um terço das empresas registava, no dia 1 de junho, uma descida na sua carteira de encomendas de 27%, em média, face ao mesmo dia de 2019.

Em termos de perspetivas, 41% das empresas prevê uma quebra média das suas vendas de 34% até ao final do terceiro trimestre de 2021, comparando com igual período de 2019.

Segundo o inquérito, um terço das empresas antecipa que em 2021 vai reduzir o seu investimento face a 2019, com a diminuição média prevista a rondar os 51%.

Em termos de perspetivas de recursos humanos, 78% das empresas prevê manter o mesmo número de colaboradores até ao final do terceiro trimestre em comparação com a situação no dia 1 de junho último.

Este é o 16º inquérito efetuado pela CIP relativo às perspetivas empresas portuguesas e foi elaborado em parceria com um laboratório de pesquisa do ISCTE - o Marketing FutureCast Lab. O inquérito inclui perguntas de barómetro mensal e outras sobre as expetativas dos empresários face a um futuro próximo. Foram inquiridas 397 empresas entre os dias 2 e 10 de junho.

